Жители Катайска собрали «посылку добра» для пациентов военного госпиталя в Екатеринбурге

В военном клиническом госпитале города Екатеринбурга находятся на лечении бойцы, раненные в ходе спецоперации на Украине. 13 апреля воины получили «посылку добра», которую им доставила делегация из Катайска.

Жители города привезли в госпиталь 160 комплектов с продуктами и гигиеническими принадлежностями для пациентов, 2000 медицинских пеленок от ООО «МЕДМИЛ» и 27 упаковок минеральной воды от АО «Молоко», сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Значительную помощь в формировании подарков военнослужащим оказали члены Общественной палаты Катайского района, районного Совета ветеранов, участники общественной организации «Боевое братство» Катайского и Далматовского районов, а также депутаты районной и областной Думы.

Члены катайской делегации посетили военных, находящихся в хирургическом и неврологическом отделениях. Вместе с подарками они передали им письма со словами поддержки от юных катайцев.

Сбор средств и поездку делегации организовал председатель регионального отделения межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка по Уральскому округу в Курганской области подполковник Павел Таушканов.

«Узнав, что в Екатеринбурге в госпитале находятся на излечении ребята, получившие ранения во время военной операции в Украине, я не смог остаться равнодушным и обратился к членам нашего боевого братства, предпринимателям, общественникам с просьбой собрать денежные и гигиенические средства для наших воинов. Многие откликнулись и поддержали», - сказал Таушканов.

Кроме средств гигиены и разных вкусностей, катайцы смогли доставить еще 100 книг для госпитальной библиотеки – подарок от Катайской библиотечной системы.

По информации газеты «Знамя» Катайского района.

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