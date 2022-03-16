Жители Курганской области могут контролировать качество содержания дорог

Для мониторинга очистки муниципальных и региональных дорог и их состояния на геоинформационном портале Курганской области создан модуль «Обслуживание муниципальных и региональных дорог, многоквартирных домов». Жители Курганской области могут оценить качество очистки дорог и дворов по ссылке или по ссылке. Информация и фотографии по содержанию улично-дорожной сети обновляются еженедельно.

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области разработал для муниципальных образований единый регламент содержания дорог местного значения, предусматривающий перечень обязательных работ, их периодичность и объемы.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, подрядным организациям даются указания об устранении недостатков в установленные сроки, в случае невыполнения - вводятся штрафные санкции. В настоящее время подрядными организациями ведутся работы по очистке от снега и льда автобусных остановок, дорожных знаков, тротуаров, также проводится механизированная расчистка дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин и вывоз снега, а также иные работы.

Фото Василия Малухина.