Жители микрорайона Увал отметили День посёлка

В минувшее воскресенье на Увале состоялся День микрорайона. Праздник стал общим для всех горожан – от мала до велика.

По словам председателя территориального общественного самоуправления «Увал» Александра Шелехова, отличным подарком для жителей микрорайона стал праздничный концерт с песнями и танцами. Его провели ведущие Центра культуры и досуга «Спутник». Дети участвовали в конкурсах, а взрослые отвечали на вопросы викторины про Увал. Ребята из секции каратэ продемонстрировали показательное выступление.

Как сообщает пресс-служба администрации Кургана, знаменательным моментом стала церемония награждения победителей ежегодных конкурсов по благоустройству. Среди более чем 640 частных домовладений микрорайона определили «Лучшие придомовые территории» и «Лучшие палисадники». За победу в номинациях «Лучший двор», «Лучший подъезд» и «Лучшая клумба у подъезда» боролись жители пяти многоквартирных домов. Победители и призёры соревнований получили подарки и призы.

Школьники, малыши из детского сада, а также огородники и садоводы Увала организовали выставку «Дары осени». Также для всех желающих работала выставка рукоделия от благотворительного фонда «Вместе с нами». Маленькие жители Увала поучаствовали в мастер-классе по изготовлению поделок из бумаги.

Фото пресс-службы администрации Кургана.