Жители Сафакулевского района активно участвуют в сборе гуманитарной помощи

Во вторник, 29 марта гуманитарная помощь от жителей Сафакулевского района для граждан, вынужденно покинувших территорию Донбасса, Луганска и Украины отправилась в Курган.

Процесс сбора гуманитарной помощи в нашем районе прокомментировал начальник филиала Комплексного центра социального обслуживания населения по Щучанскому и Сафакулевскому районам Анфир Гафиуллович Салихов.

Жители Донецка и Луганска попали в сложную ситуацию, они вынуждены покинуть свои дома, взяв с собой минимум, мы должны им помочь - это не только мое личное мнение, это мнение всего нашего коллектива. Поэтому меры, принимаемые Россией для помощи гражданам покинувшим территорию Донбасса, Луганска и Украины расцениваю положительно.

Все работники нашего учреждения отнеслись к организации сбора помощи с пониманием, необходимо общими усилиями поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Приём гуманитарной помощи в нашем Центре осуществляется постоянно в соответствии с графиком работы Центра. В случае обращения об оказании помощи мы поясняем, что в настоящее время основная потребность в продуктах питания, средствах личной гигиены, для детей – подгузники, детское питание.

Помощь поступает разная. Чаще всего из продуктов приносят крупы, консервы рыбные, тушёнку говядину, сгущенку. Много моющих средств, средств личной гигиены (зубная паста, мыло, влажные салфетки, туалетная бумага). Так же памперсы, как для детей, так и для взрослых и т.д.

На сегодняшний день оказали помощь три сельских совета, школы, детские сады, частные предприниматели. Население района не остается в стороне, откликнулось на призыв уже 14 человек. Первая партия собранной помощи весом более 388 килограмм была отправлена в Центр гуманитарной помощи в Курган.

Анфир Гафиуллович отметил, что оказание помощи это добровольный шаг.

Мы благодарны всем, кто откликнулся на призыв поддержать попавших в беду жителей Донбасса, Луганска и Украины. Спасибо вам за отзывчивость, внимание и понимание проблемы!

#донбасс #своихнебросаем

Газета "Трудовая слава" Сафакулевского района.

Фото Николая Пушилина.