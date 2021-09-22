Жительница Белозерского района отметила 100-летний юбилей

На прошлой неделе жительница Белозерского района, ветеран труда Анна Фисенко отпраздновала свой вековой юбилей. Несмотря на преклонный возраст, Анна Петрова подвижна, у неё острый ум и ясная память, она любит читать и занимается цветоводством. Своим стремлением жить она подает пример не только родным, но и односельчанам, землякам.

Родилась долгожительница в голодный 1921 год в деревне Обабкова. В семье двое ребятишек, каждый с детства приучался к труду.

После окончания школы профессию выбрала нелёгкую. Поступила в Копейский горноучебный комбинат, работала машинистом электровоза на глубине 153 метра в шахте, затем диспетчером. Узнав о болезни матери, Анна Петровна приехала домой в Белозерский район. Читала трактористам в поле газеты, активно занималась общественной деятельностью. О работы Анна Петровна никогда не отказывалась, поэтому за добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда».

На протяжении всей жизни долгожительница проявляет интерес к событиям, происходящим вокруг, черпает знания из книг. До сегодняшнего дня продолжает читать численник, газеты, смотрит новости, интересуется политикой. Но есть у Анны Петровны еще одно увлечение, которому она до сих пор верна – это выращивание цветов.

Семья у Анны Петровны большая: два внука, три внучки, а также три правнука и две правнучки. Было трое детей, но, к сожалению, они все погибли.

Сейчас Анна Петровна проживает с одной из внучек в селе Светлый Дол.

Ольга Митрофанова.

Фото из семейного архива.