Жителям Курганской области напомнили, куда обращаться по проблемным вопросам

Правительство Курганской области опубликовало рекомендации по решению проблемных вопросов в органах государственной и местной власти.

Курганцам напомнили, что в компетенции глав районов, округов и городов находятся вопросы содержания и ремонта детсадов, школ, домов культуры, спортобъектов и других муниципальных учреждений, организации энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения, транспортного обслуживания населения, уличного освещения, благоустройства, строительства и содержания дорог местного значения, в том числе организации их уборки от снега.

Бывают моменты, когда не удаётся решить вопрос на местном уровне. В этом случае вы можете обратиться к руководителям региональных органов власти: заместителям губернатора Курганской области, руководителям органов исполнительной власти по их профильной компетенции.

Написать о своей проблеме, задать вопрос, оставить жалобу или выразить благодарность можно с помощью платформы «Госуслуги. Решаем вместе», а так же с помощью сайта Обратись

Это можно сделать несколькими способами: с помощью портала «Госуслуги», виджетов (представляет собой иконку приложения) на порталах органов власти и мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе»

Кроме того, выявлением проблемных вопросов, оказанием содействия в их решении, а также обеспечением эффективного взаимодействия с органами власти в регионе занимается Центр управления регионом - ЦУР Курганской области. В официальной группе ЦУР есть специальная форма для обращений. Кликнув на виджет «Напишите о проблеме», каждый желающий сможет описать проблему, с которой он столкнулся, и получить компетентный ответ.

Вы также можете задать свой вопрос или оставить жалобы на официальных страницах органов власти (в том числе и муниципальной) в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».

Ссылки на органы государственной и местной власти можно найти здесь.