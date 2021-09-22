Жителям Курганской области предлагают записать на видео воспоминания детей

Педагоги, историки, работники культуры, волонтёры и журналисты могут стать участниками Всероссийской акции «Моё детство — война».

Творческие работы, посвящённые детям войны, нужно прислать до 1 октября. Организаторы ждут записанные на видео воспоминания, отчёты о проведении уроков, просветительских и воспитательных мероприятий, в рамках которых создавались или изучались видеовоспоминания детей войны, публикации в СМИ и блогах о последних свидетелях Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе департамента образования, в 2020 году в рамках акции прошли тысячи встреч детей войны и молодёжи, журналисты и волонтёры помогали записывать воспоминания, о детях войны появлялись новые энциклопедические статьи, видеофильмы. Положение о конкурсах, проводимых в рамках акции, опубликовано на сайте Общероссийской ассоциации почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи.