Жителям Курганской области предстоит научиться рыбачить по-новому

Для настоящих рыбаков начинается новая жизнь. С 1 сентября текущего года вступили в силу новые Правила рыболовства. Прокомментировать основные положения документа и ответить на самые насущные вопросы мы попросили начальника отдела госконтроля по Курганской области территориального управления Росрыболовства Алексея Коева.

Противоречий останется меньше

Новые Правила будут действовать до 1 сентября 2027 года. Многие положения документа остались неизменными. Но есть отдельные поправки, которые требуют пояснений.

Для представителей любительского рыболовства увеличена суточная норма добычи водных биоресурсов:

- карася можно ловить общим весом 10 килограммов;

- леща, язя, щуку, сазана (карпа), окуня, плотву (суммарно) – норма осталась прежней – 5 килограммов;

- введена норма добычи (вылова) рака – 10 штук в сутки;

- введена норма добычи водных биоресурсов при пребывании более суток на водоеме.

Введён минимальный размер для отдельных видов рыб:

- судак – 35, лещ – 26, язь – 25 сантиметров;

- добытая рыба меньшего размера подлежит немедленному выпуску в естественную среду обитания (с наименьшими повреждениями).

Кроме того:

- устранено противоречие по запретному участку от Арбинского водозабора до гидроузла. Любительское рыболовство в этом районе теперь будет возможно и в зимний период, запрет касается только зимовальной ямы у «Продольного водозабора».

- по просьбе общественной организации ФРС Курганской области и граждан введен запрет для промышленного рыболовства на отрезке р. Тобол от села Утятское Притобольного района до деревни Волосникова Белозерского района;

- в перечень запретных для добычи (вылова) водных биоресурсов наряду с осетром сибирским, стерлядью, нельмой, сибирским гольцом, сибирской щиповкой и икряной самкой рака, введены рачок артемия и артемия на стадии цист;

- нововведение коснулось и ограничения орудий лова в запретные сроки (периоды). Теперь в нерестовый период можно рыбачить не только с берега, но использовать при этом одну донную или поплавочную удочку, а также спиннинг (фидер) с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;

- на озерах области разрешается применение одной ставной сети длиной не более 30 метров, с размером (шагом) ячеи не менее 36 миллиметров или одного фитиля с длиной крыла не более двух метров, с размером (шагом) ячеи не менее 40 миллиметров.

Названные орудия добычи (вылова) применять из лески и без маркировки запрещено. Применять сетные орудия добычи (вылова) также запрещено на закрепленных рыболовных и рыбоводных участках. Для этого необходимо такие орудия добычи

(вылова) сначала зарегистрировать в нашем Отделе и получить особый номер для маркировки.

На законных основаниях

Как и следовало ожидать, изменения в Правилах рыболовства вызвали немало вопросов. И вот лишь некоторые пояснения по ним.

Может ли рыболов-любитель продавать свой улов?

- Не может. Для этого необходимо оформить ИП или стать юридическим лицом, платить соответствующие налоги. Если есть излишки, лучше просто угостить ими своих знакомых.

Нужно ли по новым Правилам, отправляясь на рыбалку, брать с собой какие-нибудь документы?

Такое жесткое требование будет иметь место только при использовании гражданами зарегистрированных и маркированных сетных орудий добычи (вылова). В других случаях это не обязательно. Если вы приехали на рыбалку на автомобиле, то у вас будут соответствующие документы (права и т.д.).

Какая рыбалка считается незаконной? Где, на каких водоёмах, нельзя ловить рыбу по новым Правилам? А где можно?

- Незаконной будет считаться рыбалка, которая осуществляется в запретных местах и в запретные сроки, либо запрещенными орудиями, способами добычи (вылова) водных биоресурсов. При этом запретными местами являются:

- река Теча - круглогодично;

- зимовальные ямы – с 1 сентября до распаления льда;

- на расстоянии 500 м от территории рыбоводных хозяйств, а также от садков для выращивания и выдерживания рыбы;

- на рыбоводных участках.

Запретные способы лова:

- электроток, воздействие взрывчатых, токсичных, наркотических (веществ), использование самоловящих крючковых снастей, а также багрение, оглушение, загон.

Запретные орудия добычи (вылова):

– пневматическое и огнестрельное оружие, колющие орудия, сети (фитили) из лески и т.п.

Нарушать - себе дороже

Чем грозит нарушение Правил рыболовства? Штрафы и санкции за нарушения.

Наиболее частным нарушением в практике государственных инспекторов является нарушение Правил рыболовства, а именно использование запрещенных орудий лова (сетей из лески мононити, фитилей, неводов и других), ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой. На должностных лиц - от двадцати до тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи или без таковой. На юридических лиц – от ста до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи или без таковой.

Ответственность за применение электроудочки и другие нарушения.

В случае, если нарушитель использовал электроудочку или химические вещества, осуществлял добычу в период нереста, а также причинил крупный ущерб (более чем на 100 000 рублей), его действия попадают под статью Уголовного кодекса РФ,

предусматривающую штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Либо ему грозят обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, или исправительные работы на срок до двух лет, лишение свободы на тот же срок.

В границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных).

Исключением может быть их движение по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Ответственность за данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч пятисот рублей, на должностных лиц – от восьми до двенадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, рассчитывается на основании Такс.

Таковые утверждены постановлением Правительства РФ от третьего ноября 2018 года. Нарушитель за незаконный вылов одной особи, например карася или окуня, заплатит ущерб в сумме 250 рублей, за пелядь и щуку – 925 рублей, леща – 500 рублей, судак обойдется дороже – 3305 рублей. За ущерб водным биоресурсам, причиненный в запретный период Таксы удваиваются.

Владимир Седанов.

Фото из открытых источников.