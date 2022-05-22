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Жителям Утяка и Смолино советуют сделать запас воды

Коммунальщики запланировали работы.

18 мая, 2022 - 13:30

Микрорайоны Кургана 19 мая на сутки останутся без воды.

По информации АО «Водный союз», это вынужденная мера, бригада предприятия будет заниматься врезкой водопровода диаметром 225 мм в СНТ «Колосок».

Запас воды следует сделать жителям следующих микрорайонов и адресов:

- микрорайон Утяк - полностью, в том числе, ул.Садовая, 28 (детский сад № 207 «Танюшка»), ул.Советская, 41 (средняя школа № 67);

- микрорайон Глинки – полностью, в том числе, ул.Центральная, 24 (средняя школа № 55), ул.Центральная, 21 (детский сад № 132 «Лесная сказка»);

- посёлок Керамзитный – полностью, в том числе, № 11 (средняя школа № 51), № 13 (детский сад № 140 «Незабудка»);

- микрорайоны: Затобольный, Придорожный, Лесной-Учхоз, Смолино, Ключи;

- ул.Стройиндустрии – промышленная зона;

- микрорайон Увал – полностью, в том числе, ул.Интернатовская № 46 (средняя школа № 23), ул.Миронова № 15 (детский сад № 14 «Ёлочка»);

- ст. Болдинцево, база отдыха «Болдинцево».

Потребителей просят сделать необходимый запас воды.

Фото Николая Пушилина.

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18 мая, 2022 - 13:30

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