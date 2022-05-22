Жителям Утяка и Смолино советуют сделать запас воды

Микрорайоны Кургана 19 мая на сутки останутся без воды.
По информации АО «Водный союз», это вынужденная мера, бригада предприятия будет заниматься врезкой водопровода диаметром 225 мм в СНТ «Колосок».
Запас воды следует сделать жителям следующих микрорайонов и адресов:
- микрорайон Утяк - полностью, в том числе, ул.Садовая, 28 (детский сад № 207 «Танюшка»), ул.Советская, 41 (средняя школа № 67);
- микрорайон Глинки – полностью, в том числе, ул.Центральная, 24 (средняя школа № 55), ул.Центральная, 21 (детский сад № 132 «Лесная сказка»);
- посёлок Керамзитный – полностью, в том числе, № 11 (средняя школа № 51), № 13 (детский сад № 140 «Незабудка»);
- микрорайоны: Затобольный, Придорожный, Лесной-Учхоз, Смолино, Ключи;
- ул.Стройиндустрии – промышленная зона;
- микрорайон Увал – полностью, в том числе, ул.Интернатовская № 46 (средняя школа № 23), ул.Миронова № 15 (детский сад № 14 «Ёлочка»);
- ст. Болдинцево, база отдыха «Болдинцево».
Потребителей просят сделать необходимый запас воды.
Фото Николая Пушилина.
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