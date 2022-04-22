Жителям Зауралья рассказали о преимуществах набора соцуслуг

В набор социальных услуг входят медицинские лекарства, выписанные по рецепту врача, бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение, дорога к месту лечения.

Воспользоваться услугами могут льготные категории граждан: дети-инвалиды, инвалиды, ветераны боевых действий, инвалиды и участники Великой Отечественной войны и другие, уточнили в пресс-службе главы региона. Они могут получать перечисленные социальные услуги в полном объёме либо выбрать денежную компенсацию.

В случае отказа от набора соцуслуг размер денежной компенсации не всегда может покрыть реальные затраты на приобретение лекарств. Как сообщается в группе правительства области в соцсети «Вконтакте», для постоянного лечения хронических заболеваний требуются дорогостоящие препараты стоимостью 100-300 тысяч рублей за упаковку, а в набор социальных услуг они включены бесплатно.