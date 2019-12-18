ЖКХ: всё и сразу

Например, отправить показания счётчиков, оплатить квитанцию за жилищно­коммунальные услуги, посмотреть доходы и расходы своего ТСЖ, заглянуть на форум и обсудить там с соседями по дому обустройство детской площадки… А еще и при необходимости отправить обращение властям! Всё это и многое другое позволяет сделать государственная информационная система жилищно­коммунального хозяйства.

В полном объеме она начнет действовать совсем скоро: с 1 июля 2016 года поставщики информации обязаны размещать в системе информацию, предусмотренную законодательством. О том, как идёт внедрение ГИС ЖКХ, шла речь на недавнем селекторном совещании Всероссийской политической партии «Единая Россия». В нём приняло участие и Курганское региональное отделение партии.

Законодательство предусматривает подписание соглашений об опытной эксплуатации и внедрении ГИС ЖКХ, к сегодняшнему дню их заключено уже 54, рассказал руководитель партийного проекта «Управдом», заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

– После подписания и вступления в силу соглашения через четыре месяца появляется ответственность регионов за неразмещение информации. Оно грозит серьезными штрафами по кодексу об административных правонарушениях, – напомнил Павел Рюрикович и отметил ещё один важный момент. Если после вступления в силу закона о внедрении системы ГИС ЖКХ в ней не будут размещаться платежные документы, то потребитель или собственник жилья вправе не оплачивать квитанцию за жилищно­коммунальные услуги.

– Если этот пункт не будет выдержан в регионах, то всем нам с вами (а в первую очередь управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям) грозят большие убытки, потери в виде неоплаты или несвоевременной оплаты, – преду­предил Павел Качкаев.

Работа еще предстоит большая. «У нас на сегодня больше 16 тысяч управляющих компаний, порядка 72 тысяч компаний, которые занимаются поставкой ресурсов. И почти 50 миллионов лицевых счетов, которые должны храниться в нашей системе», – объяснил Павел Рюрикович, отметив, что из­за сложности системы постоянно появляются новые и новые вопросы, но проводятся совещания, находятся ответы на них.

А как обстоит ситуация с внедрением ГИС ЖКХ в Зауралье? Об этом мы спросили начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области Алексея Малыгина.

– У нас сегодня 100% управляющих компаний зарегистрированы в системе, – ответил Алексей Николаевич. – Сейчас решаем проблему по регистрации ТСЖ и ЖСК города Кургана и области. Им будут подготовлены и направлены информационные письма о том, что необходимо в срок до 1 июля разместить информацию. По ресурсоснабжающим организациям вопрос прорабатывает департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики.

По мнению Алексея Малыгина, есть проблема по частным строениям: в области более 400 муниципалитетов, и во всех частные дома должны получить регистрацию в ГИС ЖКХ. Однако тут может помочь поставщик электроэнергии, ведь практически все они получают электричество, оснащены электросчётчиками. Когда информация о лицевых счетах по электроэнергии будет перенесена в государственную информационную систему ЖКХ, автоматически все собственники этих частных жилых помещений будут внесены туда.