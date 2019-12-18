Журналистов Зауралья объединил спорт

Информационным поводом стало проведение первой зимней спартакиады среди средств массовой информации Курганской области.

Хорошее настроение, по-весеннему теплая, солнечная погода. И пишущей, и снимающей братии раздолье - не только поработать, пообщаться с коллегами, но и испытать спортивную удачу.

Соревнования, которые посвятили возрождающемуся в России физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне», прошли на базе санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Лесная республика». В трех дисциплинах: лыжная эстафета, шахматы и дартс, - было заявлено шесть команд, представлявших СМИ областного центра, газеты и типографии районов по зонам: команды «Северо-Запад», «Юг», «Восток» и «Центр». Встречали команды радушно хлебом-солью.

Закоперщиками спартакиады вступили коллеги из Каргаполья, а поддержали идею комитет по печати и СМИ Курганской области и региональное отделение Союза журналистов России.

- Приятно видеть сегодня журналистов из дальних районов, искренне хотелось бы верить, что это только начало, - заметил руководитель комитета по печати и СМИ Сергей Мелехов. - Сегодня все актуальнее тема ГТО в обществе, и я уверен, что журналисты Зауралья эту тему поддержат лично и сделают все, чтобы в нашем регионе максимально пропагандировался здоровый образ жизни. Неважно кто победит в сегодняшних соревнованиях, главный результат – это дружба и взаимопомощь среди журналистов.

Первое место в эстафете заняла команда «Северо-Запад», на втором и третьем местах сборные из Кургана. После эстафеты состоялся забег на призы главы Каргапольского района. Абсолютным победителем стала хозяйка спартакиады, редактор Каргапольской районной газеты «Сельская правда» Марина Шушарина. Приз вручал лично глава Сергей Князев.

- Я неделю не вставала на лыжи, но своему коллективу сказала: «Надо полюбить спорт, особенно лыжи». Я рада, что меня коллектив поддержал, и все приехали на соревнования. Прошли лыжную трассу, играют в шахматы и дартс. Молодцы мужчины, выступавшие за нашу команду, а им 55, 56 и 64 года. Мы за здоровый образ жизни, и будем проводить еще и Первую летнюю спартакиаду, - сказала после прохождения дистанции Марина.

Гостем спартакиады стал начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. Александр Васильев с удовольствием рассказал о нюансах комплекса ГТО, о том, как эта работа построена в районах Зауралья.

Соревнования по дартсу и шахматам завершили спортивную программу. Самыми меткими оказались представители первой команды из Кургана (271 очко), второе место у команды «Центр», выбившей 226 очков. Замкнула тройку призеров сборная Кургана-2 (190 очков).

В шахматном турнире, в котором пять команд сыграли по четыре тура, конкуренцию сборной Кургана, набравшей 11 очков и ставшей победителем, составила команда «Восток» (8 очков). Третье место заняла команда «Северо-Запад».

В итоге победителем первой зимней спартакиады стала сборная команда из Кургана. На втором месте - хозяева спартакиады команда «Северо-запад», на третьей позиции - команда «Центр».

По словам председателя регионального отделения Союза журналистов России Юрия Побритухина, на этом все не закончится:

- В планах проведение летней спартакиады. Традиционно Курганский Союз журналистов проводит и летнюю рыбалку совместно со службой судебных приставов. Так что будет еще много интересного.

Фото Сергея Абалмасова.