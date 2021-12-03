Журналисты медиахолдинга «Новый мир» отмечены наградами престижного конкурса

Сегодня, зо ноября в Курганской областной научной универсальной библиотеке им. А.К. Югова, которая является партнёром международного проекта, прошёл фестиваль «Дружбы и Хлеба». В залы Юговки приехали гости из разных районов Зауралья, а к прямой трансляции присоединились гости из районов Курганской области и Казахстана.

Проект создан на средства Фонда президентских грантов для сохранения памяти о трудовом подвиге. На протяжении 11 месяцев на территории России и Казахстана проходили пресс-туры, в ходе которых журналисты и студенты встречались с целинниками, их потомками, посещали школьные и сельские музеи, собирали информацию и воспоминания очевидцев тех событий и публиковали материалы о них. За это время было написано 860 историй о целинниках и опубликовано более 1200 журналистских материалов: телевизионных сюжетов, печатных и электронных материалов.

На фестивале были подведены итоги проекта и наградили авторов лучших журналистских материалов и отметили победителей.

В Номинации «Лучшее печатное издание, освещающее тему освоения целинных земель» награду получила редакция газеты Целинного района «Голос целинника».

«Целина — это особая страница в жизни нашего района. Он у нас даже так и называется. Во время освоения этих земель наши родители вспахали 100 тысяч гектаров и в ознаменовании этого у нас стоит памятник трактору. Мне по духу эта тема очень родная. У нас очень хорошие люди, трудолюбивые. И мы должны всё это воспевать в наших публикациях. В 2009 году мы праздновали 55-летие Целины, именно тогда мы решили увековечить имена тех, кто работал. Публикации за все эти годы будут собраны в отдельную брошюру или книгу», - рассказала редактор газеты Валентина Шепелева.

В номинации «История целины в аргументах и фактах» победу разделили студентка «журфака» Костанайского регионального университета Екатерина Байняшева и студентка КГУ Екатерина Моргун.

Победу в номинации «Целина в моей судьбе» одержала заместитель редактора районной газеты «Куртамышская нива» Наталья Валялкина.

«Было очень интересно заниматься этим проектом. Мы сразу эту тему подхватили,Э объявили в газете, что приглашаем всех посотрудничать с нами. И люди стали откликаться. Мы стали выезжать, встречаться. Люди оказались очень интересными, с интересной судьбой. Мы просто переживали с ними заново эти истории. А наша задача была донести эти истории до следующих поколений, которые должны их непременно знать», - поделилась Наталья.

Также награду в этой номинации были получили журналист Костанайского издания «ТоболИнфо» Елена Новак и корреспондент «ТВ 24 канал» Каргапольского района Наталья Мацюк.

Последняя номинация называлась «Лучший поисковик». Здесь награды получили редактор «ТоболИнфо» Александра Сергазинова и директор Петуховского исторического музея Екатерина Матушкова.

Также благодарственными письмами были отмечены многие районные газеты Курганской области, входящие в медиахолдинг «Новый мир».

«Когда мы объявили в газете о начале проекта, люди сразу стали откликаться. К сожалению в нашем районе остался только один целинник — это Василий Михайлович Иванов, почётный гражданин Курганской области. Он до сих пор в строю. А начинал он поднимать целину в Казахстане. А потом всю жизнь проработал на земле нашего района. Также приходили в газету другие люди, которые рассказывали о своих отцах и дедах. И материалы получались очень тёплыми», - рассказала редактор газеты «Вперёд» Лебяжьевского района Алёна Иванова.

Благодарственное письмо из рук председателя Курганского союза журналистов Ирины Борисовой получил и руководитель медиахолдинга «Новый мир» Александр Скорбенко.

«Я хочу поздравить коллег с тем, что они помнят историю. Хочу пожелать, чтобы этот проект продолжался, а все эти материалы нашли отражение в отдельной книге в виде летописи целинных побед, а герои должны быть непременно увековечены».

Уже в январе следующего года материалы всех участников проекта войдут в Электронную книгу памяти героев целины.

Василий Малухин

Фото Николая Пушилина