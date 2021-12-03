Журналисты «Нового мира» подводят итоги года в масштабах региона

Журналисты «Нового мира» продолжают реализацию масштабного информационного проекта «Итоги года. Перспективы развития».

По творческому замыслу, в проекте прозвучат результаты работы разных организаций и ведомств региона. Истории успеха и рассказы о преодолении трудностей.

В гостях «Нового мира» в течение трех недель побывают руководители предприятий и ведомств, общественные деятели, яркие представители сферы культуры.

Журналисты уже провели ряд интересных встреч. В студии уже побывали Александр Сапожников, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Курганской области, Людмила Дорофеева - директор централизованной библиотечной системы города Кургана, скульптор Ольга Красношеина, уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин, главный режиссер театра кукол «Гулливер» Дмитрий Ши.

Впереди не менее интересные встречи со знаковыми личностями Курганской области.

На фото Николая Пушилина – подготовка и моменты записи интервью.