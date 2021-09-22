Знатоки математики из Зауралья могут побороться за именную стипендию

Старшеклассники Зауралья принимают участие в математическом конкурсе «Я Решаю!».

Первый отборочный онлайн-тур продлится до 8 ноября. Свои силы в интеллектуальном соревновании могут испытать ученики 9-11-х классов со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно состязание пройдёт в три этапа: два онлайн-тура и финал. Каждый победитель из числа одиннадцатиклассников, а их выберут пять, во время учёбы на первом курсе вуза получит поддержку общей суммой порядка 100 тысяч рублей.

Необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и выполнить дистанционно задания первого этапа. Это восемь математических задач, которые необходимо решить за полтора часа. Ровно тысяча участников пройдёт в следующий тур. Он продлится с 16 ноября по 1 декабря 2021 года, по его результатам будут определены 30 финалистов. Заключительное состязание состоится 29 января 2022 года, а уже 30 января будут названы имена победителей - ими станут десять ребят, набравшие наибольшее количество баллов, сообщили в пресс-службе администрации города Кургана.

В предыдущем сезоне Курган лидировал по числу финалистов. В заключительном соревновании город представляли сразу пять школьников. Победу одержал одиннадцатиклассник из лицея № 12 города Кургана Александр Елисеев. Он успешно прошёл все три этапа и показал сильнейшие результаты в заключительном туре.