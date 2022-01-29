Звездная судьба Марса Гайнутдинова

Главное богатство края – это люди, творцы истории. Одним из них является выходец из Сафакулевского района Марс Гайнутдинов.

Марс Гайнутдинов родился и вырос в селе Мансурово Сафакулевского района, отсюда он сделал первые шаги в большой мир. Любознательный с детства, он прислушивался к советам отца-фронтовика. Наглядным примером настоящего руководителя был опыт отца и в мирное время.

Ахмет Гайнутдинов много лет руководил колхозом «Красная Заря». При нём хорошело село, строились значимые объекты: школа, клуб, магазин, а главное, в село было проведено электричество.

Мама, с раннего детства воспитывала уверенность в себе, доброту.

В знак благодарности своим корням, в 2009 году в селе Мансурово появилась красавица-мечеть, названная в честь отца «Мечеть Ахмета».

Свою жизнь Марс строит осознанно. Он не ищет легких путей, поэтому свою судьбу посвятил покорению Севера. Здесь происходила огранка и шлифовка его характера. Руководитель нарабатывал новый опыт, который позволил ему стать не только успешным бизнесменом, но и общественным деятелем.

Суровые условия закалили его характер и волю . Созданное им АО «Ямалдорстрой», которым он руководит, занимает лидирующие позиции на объектах нефтяной и газовой промышленности Крайнего Севера.

15 лет предприятие наращивает объемы производства, выходит на более высокий уровень. Здесь работает около 3000 сотрудников, в их числе немало земляков. Набирающие остроту в нашем обществе вопросы, в компании решаются грамотно: это достойная заработная плата, созданы условия для труда и отдыха.

Еще одна сторона его деятельности – он входит в состав Попечительских советников РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.

Меценат внес вклад в восстановление церкви Тихвинской иконы Божией Матери в селе Путилово, Ленинградской области, в обустройство Свято-Сергиевского прихода с. Ильинское, Московской области, медресе с. Сафакулево, обустройство территории кладбища в родном селе.

Заслуги Гайнутдинова М. А. оценены по достоинству:

-По итогам анализа экономической деятельности субъектов предпринимательства Марс Ахметович стал лауреатом Всероссийского рейтинга «Руководитель года – 2008».

- Лауреат ежегодной Национальной премии «За безупречную деловую репутацию» в рамках проекта «Лидеры экономики России».

-Благотворительная деятельность была оценена премией «Меценат столетия».

- 2016 год, Международная премия «Человек года».

-2021 год, Награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии». Также в 2021 году Русский биографический институт включил его имя в список «Людей и событий 2021 года».

Радостная весть пришла на малую Родину в последние дни уходящего года: Гайнутдинов М.А. вновь награжден Международной премией «Человек года 2021», за вклад в реализацию указа Президента РФ от 02.07.2021 г. «О стратегии национальной безопасности».

По материалам газеты «Трудовая слава» .