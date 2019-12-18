Лесные пожары: в Зауралье все под контролем

На территории региона введен особый противопожарный режим.

О чрезвычайной ситуации по пожарным мероприятиям, которая значительно усложнилась с наступлением жарких дней, говорили на аппаратном совещании правительства Курганской области 23 мая.

«За последнюю неделю зарегистрировано 30 очагов природных пожаров, что на 18 очагов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все природные пожары, возникающие на территории региона, тушатся в течение суток. Угрозы населенным пунктам не возникало», - отметил начальник главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков.

В рамках особого противопожарного режима проведено патрулирование 126 населенных пунктов и поквартирные обходы с охватом более 2 тысяч жилых домов, организованы сходы и беседы с гражданами. В результате более 6 тысяч зауральцев получили инструктаж по мерам пожарной безопасности. Кроме того, проводится дополнительное опахивание поселений и уборка мусора вокруг них.

В целом, отмечает Олег Анатольевич, ситуация стабильная и находится под контролем. В сравнении с прошлым годом наблюдаются улучшения: количество техногенных пожаров снизилось на 12 процентов, число зауральцев, погибших в пожарах, - на 3 человека.