Тобол не на шутку разозлился

Однако (по данным на 22 апреля) не снята еще полная блокада села Редуть, тревожная ситуация остается у населенного пункта Озерный, в напряженном ритме работает лодочная переправа по направлению к санаторию «Сосновая роща».

Фарватер проложили точно

Красавец­мост за селом Звериноголовским через главную водную артерию Зауралья закрыт. По обе стороны его круглосуточно дежурят сотрудники правоохранительных органов, представители поисково­спасательной службы, а чуть в сторонке силами районной администрации организована лодочная переправа.

Два противоположных берега разделены сегодня водной преградой, шириной приблизительно в 500 метров. Именно это расстояние время от времени по заранее проложенному фарватеру преодолевает моторная лодка, которой управляет Владимир Заикин. Все пассажиры очередного рейса, а их не более четырех человек, в обязательном порядке экипируются в спасательные жилеты, устраиваются поудобнее, и прошедший специальный курс обучения лодочник дает команду на отправление.

Прекрасно изученный Заикиным маршрут преодолевается в течение нескольких минут. Пассажиры сходят на сушу и на рейсовых автобусах отправляются в нужные пункты назначения. Водный транспорт подходит к месту переправы и со стороны села Звериноголовского. Иногда прямо с лодки люди пересаживаются в общественный транспорт и отправляются сразу в Курган.

– Не страшно ли плавать между кустами по стремительно мчащейся воде? – спрашиваем очередных пассажиров.

– Да что вы, я же рыбак, – не задумываясь, отвечает мужчина, назвавшийся Валентином Дмитриевичем. Мне это привычно. Я сам из села Труд и Знание, в райцентр «приплывал» за кормом для гусят.

А вот едва не опоздавшие к отплывающему «кораблю» девчонки Яна и Елена добирались до райцентра, чтобы купить подружке подарок к дню рождения. Купили – и домой, в родной поселок Искра.

– Особенно большой наплыв желающих переправиться в ту или иную сторону бывает по понедельникам, – поясняет главный специалист сектора ГО и ЧС администрации Звериноголовского района Александр Сычев, но это и понятно, ведь начинается очередная рабочая неделя. Редуть пока ещё в плену

К приходу большой воды и возможным после этого негативным последствиям в администрации района готовились загодя, сложившаяся ситуация никого врасплох не застала. Она отслеживалась оперативно, предупредительные меры были приняты своевременно. Так, например, в населенные пункты, оказавшиеся отрезанными от райцентра, а их восемь, завезли необходимые на определенный период продукты питания, медикаменты и прочие атрибуты, нужные для жизнедеятельности населения. А если возникает потребность пополнить запасы, рассказывает Сычев, это делается по объездной дороге через Куртамышский район.

Центром информации стал в эти горячие для звериноголовцев дни единый диспетчерский пункт. Сменяющие друг друга Валерий Заикин, Андрей Волгуснов, Анатолий Гурьев и Михаил Новаторов свое боевое дежурство несут круглосуточно. Пока прибывала вода, сообщения с постов наблюдения за ее уровнем больше походили на фронтовые сводки – там подтопило, там перелило, там окружило… Регулярные замеры уровня воды в Тоболе начались уже 28 марта. И чем сложнее становилась ситуация, тем тщательнее велось наблюдение.

Из ведущегося в едином диспетчерском пункте журнала следует, что уровень воды поднимался неравномерно. Сначала он был незначительным, но затем начались скачки. В иные дни Тобол поднимался от 41 до 61 см, а в ночь с 13 на 14 апреля произошло максимальное увеличение уровня – сразу на 1м 89 см. Это был так называемый пик. Вода дошла до серьезной отметки 8м 86 см и окружила село Редуть, вплотную приблизилась к селу Озерному. Впрочем, каких­то чрезвычайных происшествий, несмотря на объявленный режим повышенной готовности, в районе все же не произошло.

Вместо

послесловия

А в это время разбушевавшийся Тобол продолжил свой маршрут и уже практически достиг областного центра. На территории Глядянского, Межборного и Ялымского сельсоветов в Притобольном районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Вода вплотную подошла к жилым домам в селе Глядянском и подтопила ряд огородов, практически скрылся под водой редко затопляемый автомобильный мост у села Утятского. Теперь на пути главной речки Зауралья город Курган. Большая вода пришла сюда в выходные дни.

Фото Николая Белобородова.