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В Кургане ребёнок закрыл маму на балконе

На пульт диспетчера поисково-спасательной службы Курганской области 5 марта поступил тревожный звонок. 

10 марта, 2016 - 15:15

По улице Пушкина молодая женщина с балкона четвертого этажа попросила о помощи. Прибывшие на место происшествия спасатели узнали, что в квартире находится полуторагодовалый ребенок, он то и стал виновником происшествия.

Пока мама была на балконе, он ее там и закрыл. Самостоятельно вернуться в квартиру не получилось. Прибывшая на место ЧС дежурная смена спасателей быстро оценила обстановку, с помощью автолестницы специалисты поднялись на четвертый этаж, открыли кухонное окно и проникли в квартиру, открыли балконную дверь и освободили женщину из  плена, сообщили в   Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области.

Источник: 
Татьяна Маковеева
10 марта, 2016 - 15:15

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