В Кургане ребёнок закрыл маму на балконе

По улице Пушкина молодая женщина с балкона четвертого этажа попросила о помощи. Прибывшие на место происшествия спасатели узнали, что в квартире находится полуторагодовалый ребенок, он то и стал виновником происшествия.

Пока мама была на балконе, он ее там и закрыл. Самостоятельно вернуться в квартиру не получилось. Прибывшая на место ЧС дежурная смена спасателей быстро оценила обстановку, с помощью автолестницы специалисты поднялись на четвертый этаж, открыли кухонное окно и проникли в квартиру, открыли балконную дверь и освободили женщину из плена, сообщили в Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области.