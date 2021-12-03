Два магазина в Катайске оштрафованы за нарушения антиковидных мер

Два юридических лица в городе Катайске наказаны штрафом за нарушения антиковидных мер. При проведении выездных обследований в торговых объектах – магазине «Добрыня» и в магазине «Равис» Катайский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области установил нарушения требований соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на прекращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Во время рейдовых мероприятий установлено, что в нарушение СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в магазинах не проводится обеззараживание воздуха (отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха - рециркулятор). Дезинфекция поверхностей проводится не в полном объеме: в магазине «Добрыня» оборудование и инвентарь со следами коррозии, грязи. В магазине «Равис» складирование упаковочной тары осуществляется в торговом зале, что делает качественную уборку невозможной. В магазине ООО «Добрыня» продавец, на момент проверки работал без маски.

В отношении юридических лиц были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Материалы обследования переданы в Катайский районный суд для назначения меры наказания.

Катайским районным судом вынесено постановление о признании «Добрыни» и «Рависа» (предприятие «Равис – Птицефабрика Сосновская») виновными в совершении административных правонарушений. В качестве наказания юрлицам судом назначены административные штрафы – по 200 000 рублей каждому

Фото Николая Пушилина