Двое зауральцев под различными предлогами перечислили аферистами по 300 тысяч рублей

В полицию обратились двое жителей Зауралья, ставшие жертвами киберпреступников. В первом случае, согласно распространённой мошеннической схеме, жительнице Шадринска 1973 года рождения позвонил по телефону незнакомец, представившийся банковским работником. Под предлогом того, что на потерпевшую пытаются незаконно оформить кредит, гражданин убедил женщину перечислить сбережения на «безопасный» счёт. Поверив аферисту, потерпевшая отправилась к банкомату и перевела на указанный счёт более 360 тысяч рублей.

Во втором случае мужчина в сети Интернет нашёл объявление о продаже снегохода и решил его приобрести. Он связался с продавцом, который убедил оплатить покупку вперёд, до фактического получения товара. Мужчина перечислил в счёт оплаты около 330 тысяч рублей, но снегохода так и не дождался.

По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность в подобных ситуациях. Не следует верить лицам, которые представляются работниками банка и убеждают в необходимости перевода денег на «безопасный счёт». Также необходимо быть внимательными при покупке товаров через Интернет. Оплачивая товар до получения, граждане могут быть обмануты злоумышленниками.

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