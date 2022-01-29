Курганские огнеборцы ликвидировали пожар в центре города

В Кургане 25 января утром вспыхнул частный жилой дом по улице Кравченко.

Сообщение на пульт МЧС поступило в 10.17 часов. Площадь пожара составила 63 кв.м., ранг пожара был повышен до номера 1 БИС.

«Тушение осложнялось низкими температурами воздуха и труднодоступностью подъездных путей к месту пожара», - рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по курганской области Ольга Сабуркина. В результате оперативных и профессиональных действий огнеборцев удалось не только успешно ликвидировать возгорание, но и предотвратить распространение пожара на соседние жилые дома и хозяйственные постройки. Пожарные также эвакуировали из горящего дома газовый баллон, тем самым предотвратив его воспламенение.

В 10.44 пожар удалось локализовать, в 11.05 — ликвидировать открытое горение. В результате пожара травмирован хозяин дома. Специалистами медицинской службы ему оказана необходимая помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался. Всего в ликвидации крупного возгорания было задействовано 14 человек личного состава ведомства и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.