Огнеборцы ликвидируют крупный ландшафтный пожар в Кетовском районе

В районе СНТ «Приозерный» происходит горение сухой растительности и 15 неэксплуатируемых строений на общей площади 15 га. На месте работают силы и средства пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Курганской области, Специального управления ФПС №71 МЧС России и муниципальной пожарной охраны. Распространению огня способствует сухая аномально теплая погода и порывы ветра до 16 м/с. Основные усилия брошены на скорейшую локализацию и ликвидацию очагов горения.

Всего в ликвидации огня и сдерживании фронта пожара задействованы 32 человека и 10 единиц техники. Проводится наращивание группировки сил и средств.

По информации Главного управления МЧС России по Курганской области.