Первые случаи «омикрона» выявили в Курганской области

В Курганской области выявили три случая заражения «омикроном». Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Курганской области, новый штамм вируса выявлен у жителей города Кургана (2) и Шумихи (1) при исследовании материала в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба губернатора.

Возраст заболевших - 53, 60 и 74 года. За пределы региона не выезжали. Заболевание на данный момент протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Пациенты соблюдают режим самоизоляции и получают амбулаторное лечение.

Также установлены контактные с заболевшими, все они обследованы. Ситуация находится на контроле.

Отметим, что Роспотребнадзор следит за ситуацией в стране, связанной с ситуацией по новому штамму «омикрон», анализирует научный и практический опыт. Знания об особенностях распространения и течения данного штамма постоянно обновляются. У штамма «омикрон» инкубационный период значительно короче, по предварительным данным он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем 6-8 дней.

Фото Николая Пушилина.