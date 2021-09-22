Потерявшегося в дачном кооперативе ребёнка в Кургане нашёл экипаж Росгвардии

Накануне вечером в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Кургану обратилась жительница областного центра с сообщением о пропаже ее 9-летнего сына. Женщина рассказала полицейским, что днем она с семьей была на даче одного из садоводческих товариществ в районе Кировского моста. Вечером около 18 часов они стали собираться домой. Обнаружив, что мальчика нигде нет, мама сразу забеспокоилась, ведь ребенок раньше никогда не гулял один и всегда находился под присмотром взрослых, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Курганской области.

Незамедлительно были ориентированы все наружные службы и личный состав зауральской полиции. Правоохранители обследовали территорию СНТ, заброшенные дачные домики, проверили дворы и улицы города. Полицейские выяснили, что ребенок вышел за ограду дачи и пока ждал взрослых решил прогуляться по улицам садоводства. Однако на улице быстро потемнело, и, испугавшись, он не смог найти дорогу назад. Вдали он увидел свет уличных фонарей, которые вывели его в город.

Однако потерявшегося ребенка обнаружил наряд вневедомственной охраны территорриального управления Росгвардии. Мальчик сидел на скамейке у одного из крупных торговых центров и плакал. Убедившись, что здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает, росгвардейцы передали его сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

Сейчас ребенок находится дома с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили «Новому миру» в пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Курганской области.