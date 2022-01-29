С курганца за незаконную охоту взыскано 240 тысяч ущерба

Судебные приставы Мишкинского районного отделения взыскали с местного жителя ущерб в размере 240 тысяч рублей, причиненный животному миру в результате незаконной охоты.

Мужчина убил несколько косуль, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В результате, суд постановил взыскать с браконьера сумму причиненного ущерба, в роли взыскателя выступил региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Против должника возбудили исполнительное производство. В рамках работы по принудительному взысканию денежных средств судебные приставы арестовали два земельных участка, которые находились в собственности браконьера для их дальнейшей реализации на торгах. Как только зауралец узнал о том, что может лишиться имущества, он решил не медлить с погашением долга. 240 тысяч рублей перечислены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в управлении ФССП по Курганской области.