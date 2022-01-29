Шадринец помог предотвратить киберпреступление

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Шадринский»обратился житель района с сообщением о том, что возле банкомата находится мужчина, который громко разговаривает по телефону и, выполняя чьи-то указания, переводит крупные суммы денежных средств.

Случайный свидетель попытался предостеречь гражданина от необдуманных действий, однако тот продолжал выполнять переводы. По сообщению на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.

Установлено, что 70-летнему жителю города по телефону неоднократно звонили неизвестные и представлялись сотрудниками службы безопасности банка либо правоохранительных органов. Незнакомцы сообщили, что на гражданина пытаются незаконно оформить, и ему необходимо перевести денежные средства на безопасный счет.

Следуя указаниям собеседников, мужчина оформил в одном из банков реальный кредит на сумму двести тысяч рублей, после чего обналичил денежные средства. Через различные банкоматы он успел перевести сорок тысяч рублей на указанные мошенниками счета, и только благодаря бдительному местному жителю сохранил большую часть заемных средств.

По данному факту следователем межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3, статьи 30, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество».

Полицейские призывают граждан не выполнять никаких действий под диктовку лиц, которые от имени сотрудников банка или правоохранительных органов просят перевести деньги на сторонние счета.

Если вы стали свидетелем того, как мошенники пытаются ввести кого-либо в заблуждение и завладеть денежными средствами, следует предостеречь потерпевшего и незамедлительно сообщить о происходящем в полицию.