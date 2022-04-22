УМВД: Водитель, спровоцировавший аварию с гибелью четырех человек, задержан

Напомним, вчера на 11 км автодороги Курган-Звериноголовское произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и Фольксваген Тигуан.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Курганской области, в ходе разбирательства установлено, что аварию спровоцировал водитель автомобиля Джип Гранд Чероки, который двигался по трассе на высокой скорости по направлению села Кетово. Совершая обгон попутного транспортного средства, водитель джипа выехал на полосу для встречного движения, но осознав, что маневр обгона завершить не успевает, съехал на левую обочину. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал в сторону областного центра. Увидев внезапно возникший автомобиль, водитель попытался избежать столкновения, но видя маневр иномарки, резко изменил траекторию движения. На большой скорости автомобиль ВАЗ-2115 занесло и водитель, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем Фольксваген Тигуан, который двигался во встречном направлении.

Автомобиль виновника ДТП с места происшествия скрылся.

Информацию о джипе сотрудникам полиции сообщили свидетели трагедии. Полицейскими были изучены записи камер наружного видеонаблюдения. В ходе розыскных мероприятий инспекторы ОБДПС УМВД по г. Кургану установили автомобиль и личность водителя. Им оказался 21-летний житель областного центра.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящее время водитель автомобиля Джип Гранд Чероки задержан.

По данным ГИБДД, с момента получения водительского удостоверения в 2019 году он 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. С начала этого года – 9 раз, в том числе неоднократно за превышение скорости, сообщает пресс-служба силового ведомства региона.

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Источник фото: пресс-служба УМВД РФ по Курганской области.