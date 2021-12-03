В Кургане дорожные службы работают в усиленном режиме

По словам директора Специального дорожного предприятия Ивана Ситникова, в утренние часы посыпка и обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами осуществлялась комбинированными дорожными машинами. Было задействовано 14 единиц техники. Для усиления работы по проезжим и тротуарным частям дополнительно в течение дня было выведено еще 5 единиц техники.

Ситников сообщил, что в настоящий момент особое внимание уделяется автобусным остановкам. Организованы отдельные бригады. Они обслуживают посадочные площадки автобусных остановок в ручном режиме, посыпают их противогололедными материалами.

«На тротуарной части работает 7 единиц техники, которая выполняет механизированную обработку противогололедными материалами. Также около 50 дорожных рабочих МУП «СДП» выведены на тротуарные части. Они ведут обработку в ручном режиме. Как правило, это те участки, где невозможно выполнить работы механизированным способом, например, объекты соцсферы», - отметил Иван Ситников, добавив, что все работы организованы таким образом, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения, в том числе и пешеходов.

Работы по обработке всех территорий в усиленном режиме сегодня ведут и бригады ООО «Астра». В парках, скверах, на тротуарных частях и пешеходных зонах работает более 30 рабочих и 3 единицы техники.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится и завтра. По словам Ивана Ситникова, работы по уборке и содержанию улично-дорожной сети Кургана организованы в круглосуточном режиме, со сменным рабочим графиком: «Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы обеспечить безопасность горожан».

Между тем власти Кургана призвали горожан быть осторожными и внимательными на улице и при пользовании личным транспортом.

Фото Николая Пушилина.