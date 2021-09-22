В Кургане наркосбытчики оказали вооружённое сопротивление полиции

Сегодня около 8.30 часов в районе дома № 31 3-го микрорайона областного центра сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кургану пресекли деятельность двух граждан, которые оборудовали тайники-закладки с наркотиками.

При задержании злоумышленники оказали вооружённое сопротивление. Ранив оперативников, подозреваемые скрылись с места происшествия. Полицейские с ножевыми ранениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

Начальник регионального главка Дмитрий Свинов ввёл на территории области в действие план «Сирена» по задержанию вооружённых преступников. В результате нападавшие были задержаны.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области в данное время проводятся оперативные и следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Фото с сайта pexels.com.