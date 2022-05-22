В Кургане ребенок провалился в открытый люк

15 мая в Кургане в открытый люк между домами по пр. Конституции, 31 и 31а провалился ребенок. Шахта оказалась достаточно глубокой, поэтому выбраться пострадавшему ребенку помогали сотрудники МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в 17:40, в диспетчерскую службу АО «Водный Союз».

- Мы выяснили, что данный колодец не находится на балансе АО «Водный Союз», вместе с тем, место инцидента было огорожено, информация передана дежурному по городу для принятия дальнейших мер совместно с собственником сетей, - рассказал главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов.

По информации АО «Водный союз» в 2021 году специалисты предприятия более 600 раз выезжали по заявкам, связанным с открытыми колодцами. С начала этого года состоялось уже более 160 выездов. За 4 месяца текущего года «Водным Союзом» установлено более 120 новых крышек на водопроводные и канализационные колодцы.

Накануне летних каникул АО «Водный Союз» еще раз предупреждает горожан о потенциальной опасности, которую представляют собой открытые колодцы. В компании призывают проявлять гражданскую сознательность и сразу же сообщать о данных фактах в диспетчерскую службу предприятия по телефонам: 46-60-30, 46-11-73, а также на сайт www.water45.ru, где в разделе «Обратная связь» есть форма «Сообщи об открытом колодце».

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