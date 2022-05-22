В Кургане судебный пристав брал взятки

Оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Кургану выявлены два факта получения взяток судебным приставом-исполнителем.

Установлено, что в минувшем году судебный пристав принимал денежные вознаграждения от граждан в размере порядка пяти тысяч рублей за прекращение возбужденных в отношении них исполнительных производств. Гражданам были назначено наказание в виде обязательных работ, а пристав вносил ложные сведения относительно их выполнения.

СУСК РФ по Курганской области в отношении должностного лица возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» и частью 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».

В настоящее время оперативными сотрудниками и следствием принимаются меры, направленные на выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Лица, давшие взятку судебному приставу, также будут привлечены к ответственности. Уголовные дела, возбужденные в отношении них по аналогичной статье и находившиеся в производстве отдела дознания УМВД России по городу Кургану, уже направлены в суд для рассмотрения по существу.