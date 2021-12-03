В Курганской области прошли командно-штабные учения силовых структур региона

В соответствии с замыслом учения, утром 25 ноября в здании учебного корпуса Курганского государственного университета был обнаружен бесхозный предмет с признаками отравляющего вещества. На объект прибыли подразделения силовых структур и специальных служб, учащихся и преподавателей вуза экстренно эвакуировали. Затем вооруженная группа из четырех преступников совершила нападение на сотрудников администрации г. Кургана, захватив в заложники 10 человек. Под угрозой привести в действие самодельные взрывные устройства и контейнер с отравляющим веществом террористы выдвинули неприемлемые политические требования.

На предложение сложить оружие злоумышленники ответили отказом и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В связи с возникновением реальной угрозы совершения теракта был проведен комплекс мер ситуационного реагирования. В результате штурма условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены, угроза применения отравляющих веществ в зданиях администрации г. Кургана и Курганского государственного университета устранена.

В учениях принимали участие сотрудники территориальных подразделений ФСБ, ФСВНГ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, АТК г. Кургана и Курганской области, представителей органов исполнительной власти. Основное внимание в работе было уделено моделированию различных экстренных ситуаций, оценке масштаба и последствий возможного теракта, проверке готовности подразделений незамедлительно реагировать в условиях меняющейся оперативной обстановки.

При подведении итогов учений дана положительная оценка взаимодействию и готовности силовых структур к решению разноплановых задач в сфере борьбы с терроризмом, сообщили редакции «Нового мира» в пресс-службе управления ФСБ по Курганской области.