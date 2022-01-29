В Курганской области задержан аферист, похитивший у пенсионеров более 700 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, злоумышленник методом случайного подбора цифр звонил на стационарные телефоны жителей Кургана и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что их близкие совершили дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек. Для прекращения уголовного дела и оплаты лечения необходимо незамедлительно заплатить крупную сумму денег. Ее размер варьировался от 100 до 200 тысяч рублей. Пенсионеры собирали все имевшиеся в доме деньги в пакет и по указке мошенников передавали подъехавшему курьеру. Только после передачи денег пожилые люди понимали, что стали жертвой афериста.

В течение одного дня ему удалось обмануть пять пожилых людей на общую сумму свыше 700 тысяч рублей.

Первым в полицию обратился пенсионер 1939 года рождения, передавший для «спасения» сына 200 тысяч рублей. По сообщению гражданина, сотрудники полиции оперативно организовали розыскные мероприятия, в результате которых при попытке покинуть пределы Курганской области автомобиль с 26-летним подозреваемым был задержан. Вместе с ним в автомобиле находился также житель Челябинска 1995 года рождения, причастность которого к делу устанавливается. Часть похищенных путем обмана денежных средств изъята.

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщили редакции «Нового мира» в пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области, в рабочем поселке Юргамыш сотрудники вневедомственной охраны старшина полиции Константин Егоров и старший сержант полиции Евгений Ковалев задержали жителя соседнего региона, подозреваемого в мошенничестве в отношении пяти пожилых людей.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили информацию, что житель Челябинска, который, по версии следствия, обманным путем похитил свыше 700 тысяч рублей, пытается скрыться за пределы региона.

Незамедлительно прибыв на федеральную трассу, патруль Росгвардии совместно с нарядом ДПС остановили подходящий под описание автомобиль злоумышленника и задержали 26-летнего челябинца.

Гражданам, пострадавшим от действий данных лиц, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 02 (с мобильного 102) либо (3522) 49-96-13.