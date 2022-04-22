В пригороде Кургана произошло ДТП с гибелью четырех человек

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Кургане вблизи микрорайона Тополя ВАЗ-2115 и Фольксваген Тигуан.

По предварительной информации управления ГИБДД, в 14 часов 20 минут на 11 километре автодороги Курган-Звериноголовское вблизи микрорайона Тополя произошло столкновение ВАЗ-2115 и Фольксваген Тигуан. Автомобиль ВАЗ осуществлял движение в сторону областного центра, иномарка двигалась во встречном направлении. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1955 года рождения, и три его пассажира: женщины 1957, 1981 годов рождения, а также подросток 2008 года рождения погибли на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Курганской области, на месте происшествия находится руководитель Госавтоинспекции, работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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Фото предоставлено пресс-службой УМВД по Курганской области.