В Сафакулево наказали водителя, пытавшегося вручить взятку сотрудникам ГИБДД

Поучительную историю рассказал судья Сафакулевского районного суда Владимир Рожин. Ее на днях опубликовала районная газета «Трудовая слава».

Рассказчик сообщил, что Сафакулевским районным судом было рассмотрено уголовное дело в отношении М. Он обвинялся в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД.

В ходе судебного следствия было установлено, что в мае 2021 года гражданин М. в селе Сафакулево Сафакулевского района Курганской области управлят автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Когда машину остановили сотрудники ГИБДД, М., чтобы избежать административной ответственности («понять, простить и отпустить»), настойчиво предлагал им деньги в размере 20 тысяч рублей. Однако сотрудники полиции от денежного «подарка» отказались и составили рапорт о выявлении коррупционного преступления.

Итог пьяного поступка М. – урок остальным. Мужчина получил судимость и нанес ущерб семейному бюджету. Ему предстоит оплатить судебный штраф в размере 100 тысяч рублей, а также административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В дополнение к материальным потерям мировой судья лишил М. водительских прав на 1,5 года.