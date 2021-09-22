В варгашинском селе сотрудник МЧС во время своего отпуска спас две семьи из горящего дома

Во дворе двухквартирного жилого дома в селе Мостовском Варгашинского района ночью 2 сентября загорелись хозяйственные постройки и баня.

Треск горящего шифера первыми услышали старший инструктор по вождению пожарной машины - водитель СПСЧ №1 Специального управления ФПС № 71 прапорщик внутренней службы Андрей Соколов и его тесть Михаил Корнеев. Сотрудник МЧС России находился в отпуске, в гостях у родителей супруги.

- Мы находились примерно в пятистах метрах от пожара. Не раздумывая, бросились туда. Уже на ходу сообщил о случившемся в пожарную охрану. Когда прибежали на место, там ещё не было техники и пожарных. В жилом доме вблизи горящих построек свет не горел, все спали. Мы с Михаилом Михайловичем оперативно перемахнули через забор и побежали к разным дверям - будить жильцов в первой и второй квартире, чтобы те, немедленно покинули дом, - рассказывает Андрей.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области до прибытия пожарной техники Андрей времени не терял - вместе с родственником тушил пламя поливочным шлангом из скважины.

Вскоре к месту вызова прибыли пожарные автомобили ДПО посёлка Мостовского, соседних населённых пунктов, из рабочего поселка Варгаши. Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники.

Андрей и Михаил помогали пожарным в тушении, спасении имущества. Андрей Соколов, как опытный сотрудник противопожарной службы, выяснил, что в сарае находится баллон с газом. Вместе с Михаилом, несмотря на риск, они вынесли его на безопасное расстояние, редотвратив последствия взрыва.

- Первые мысли, когда подбежали к месту пожара были - поскорее разбудить жильцов, эвакуировать, вдруг огонь перекинется на дом. Мне кажется, это нормальная реакция любого человека - помочь в тушении или хотя бы предупредить о пожаре жильцов, позвонить в экстренные службы. Хотя, когда мы бежали - мимо проезжала машина, и водитель даже не остановился у горящих построек, хотя прекрасно видел, что свет в доме выключен и люди спят, не зная о пожаре, - говорит Андрей Соколов.

Добавим, что Андрей Соколов добросовестно служит в системе МЧС России с 2011 года. Сослуживцы отзываются о нем, как о человеке, который всегда окажет помощь товарищам по службе, никогда не бросит в беде, не пройдет мимо, если кому-то плохо. Андрей Соколов постоянно повышает свое профессиональное мастерство, участвуя в соревнованиях по боевому развертыванию среди дежурных караулов, фигурному вождению пожарного автомобиля - среди водителей. Играет за сборные команды Главного управления МЧС России по Курганской области и Специального управления по мини-футболу. Неоднократно поощрялся за высокие показатели в оперативно- служебной деятельности

Об этом героическом поступке Андрея в СПСЧ №1 узнали только спустя две недели, когда жильцы дома, где сгорели надворные постройки, написали благодарственное письмо в Специальное управление. Этот факт ещё раз доказывает: настоящие герои - не те, кто кричат о своих поступках, а те, кто скромно и молча делают все, чтобы помочь людям в беде.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области.