В Зауралье установили 14 виновников ландшафтных пожаров

С начала пожароопасного сезона личным составом Главного управления МЧС России по Курганской области проводится усиленная профилактическая работа с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе в условиях действия особого противопожарного режима, введенного на территории региона с 15 апреля 2022 года.

В ходе рейдов и патрулирований, проводимых, в том числе с использованием беспилотных авиационных систем, сотрудниками МЧС России составлено 233 протокола об административном правонарушении, из них: 31 за сжигание сухой растительности и мусора в отношении граждан; 202 за отсутствие очистки территорий.

Возбуждено 1 уголовное дело по статье 168 УК РФ (Петуховский муниципальный округ).

Установлены 14 лиц, виновных в возникновении ландшафтных пожаров:

- 8 апреля собственник земельного участка 1958 г.р. находясь на участке в с. Глядянское Притобольного района развел костер для приготовления пищи, что привело к ландшафтному пожару на площади 50 м. кв.

- 10 апреля зафиксированы 2 случая поджога сухой растительности несовершеннолетними гражданами (юноша 2007 г.р. в 500 м. западнее с. Закомалдино Куртамышского муниципального округа допустил выжигание сухой травянистой растительности, что привело к ландшафтному пожару на площади 4000 м. кв.; а одиннадцатилетний гражданин на окраине с. Целинное Целинного муниципального округа в пойме реки Кочердык играл со спичками, при падении одной из них, загорелась сухая травянистая растительность, что привело к возникновению ландшафтного пожара на площади 3000 м. кв.

- 11 апреля гражданка 2002 г.р. на территории частного домовладения в с. Кетово Кетовского района произвела сжигание мусора, травы и иных отходов с нарушением требований пожарной безопасности, что привело к ландшафтному пожару на площади 800 м.кв.

- 12 апреля гражданин 1996 г.р. по ул. Букреевка, д. Карандашево Шумихинского муниципального округа производил сварочные работы и допустил возгорание травянистой растительности с последующим распространением огня на площади 70 м.кв.

- 13 апреля в результате некачественного пролития водой выгребной золы из топки котла работником котельной 1982 г.р. произошел пожар, уничтоживший два нежилых дома в с. Сетовное Макушинского муниципального округа.

-13 апреля гражданка 1949 г.р. в с. Каменное Шумихинского муниципального округа выжигала сухую травянистую растительность и оставила очаг горения без присмотра, что привело к ландшафтному пожару на площади 200 м.

- 13 апреля гражданин 1964 г.р. на территории частного домовладения в с. Бараба Кетовского района производил сжигание сухой травянистой растительности с нарушением требований пожарной безопасности, что привело к ландшафтному пожару. В результате сжигания травы огонь перекинулся с территории домовладения на территорию населенного пункта. Площадь пожара составила 2000 м2.

- 15 апреля гражданка 1984 осуществляла сжигание мусора, травы и иных отходов на территории земельного участка в г.Кургане, СНТ Восход Росторгмонтаж, что привело к ландшафтному пожару на площади 50 м. кв.

- 16 апреля гражданин 1990 г.р. в д. Новоникольское Куртамышского района при проведении огневых работ допустил возгорание сухой травянистой растительности. Площадь пожара составила 15 Га.

- 16 апреля в ходе профилактического рейда был обнаружен ландшафтный пожар на площади 100 кв.м. по адресу: Белозерский район с. Байрак. В ходе проверки по факту пожара установлено, что гражданин 1994 г.р. допустил неосторожное обращение с огнём, в результате чего произошло возгорание сухой травянистой растительности.

- 17 апреля гражданин 1975 г.р., находясь на открытой территории, допустил неосторожное обращение с огнем, что привело к ландшафтному пожару по ул. Гоголя в г. Шумиха Шумихинского муниципального округа. Площадь возгорания сухой травянистой растительности составила 20 кв.м.

- 17 апреля гражданин 1973 г.р. в с. Прорывное Звериноголовского района выжигал прошлогоднюю сухую траву на принадлежащем ему покосе, что привело к ландшафтному пожару.

- 18 апреля гражданин 1984 г.р. в пос. Светлые Поляны, ул. Луговая - ул. Северная в Кетовском районе допустил неосторожное обращение с огнём, что привело к ландшафтному пожару, на площади 50 кв.м.

Уважаемые граждане, несмотря на пасмурную и прохладную погоду, установившуюся в регионе, рейды и патрулирования по дачным, садоводческим и огородническим товариществам, а также частному жилому сектору продолжаются, помните о последствиях пожаров, а также административной и уголовной ответственности.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области.