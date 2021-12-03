За первые сутки проведения операции «Автобус» выявлено более ста нарушений

В Зауралье проводится профилактическое мероприятие «Автобус». Только за первые сутки полицейскими проверено порядка 300 транспортных средств. В отношении водителей, допустивших нарушение Правил дорожного движения составлено 104 административных материала. Почти в половине случаев у подвижного состава были выявлены технические неисправности– 43. За управление с неисправной тормозной системой, рулевым управлением составлено 5 административных материалов. Два автобуса, имеющих неисправности рулевой системы, представляли угрозу безопасности как самому водителю и пассажирам, так и было небезопасно для других участников движения.Оба нарушения были выявлены в областном центре. Транспортные средства эвакуированы спецтранспортом на штрафные стоянки. Неисправности тахографовлибо нарушение водителями режима труда и отдыха привело к составлению пяти протоколов об административных правонарушениях. В двух случаях были проигнорированы требования безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (ст. 12.31.1 КоАП РФ).

В отношении должностных лиц, допустивших вывод неисправного транспорта на линию, проводятся проверки, сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Курганской области. .