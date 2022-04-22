За выходные в Зауралье сотрудники МЧС пресекли около 200 правонарушений

Для профилактики природных и техногенных пожаров и пресечения возгораний на территории Курганской области в минувшие выходные была организована масштабная работа по информированию населения о требованиях пожарной безопасности в период введённого на территории региона особого противопожарного режима.

В ходе рейдов и патрулирований населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан сотрудники государственного пожарного надзора были вынуждены не только проводить разъяснительную работу, но и применять меры административного воздействия на тех, кто отказывается соблюдать установленные правила.

К реализации профилактических мер был привлечён весь личный состав управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области и пожарно-спасательных отрядов. Благодаря проведенному комплексу превентивных мероприятий удалось не допустить роста возгораний на территории региона.

Группами проведены рейды в 42 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан и в 111 населенных пунктах.

В ходе рейдовых мероприятий в садоводствах обследовано более 940 участков, проинструктировано 977 граждан, вручено соответствующее количество памяток.

В населенных пунктах обследовано более 1550 жилых домов, проинструктировано более 2427 человек.

«В целях пресечения возгораний с 16 по 17 апреля составлено 196 протоколов об административных правонарушениях, из них: 20 за сжигание сухой растительности, мусора и 176 протоколов за отсутствие очистки территорий», - рассказала Ольга Сабуркина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области.

Напомним, что особый противопожарный режим на всей территории региона введён с 15 апреля в соответствии с постановлением правительства Курганской области. Сотрудники Главного чрезвычайного ведомства обращают особое внимание жителей региона на необходимость соблюдение требований пожарной безопасности в целях недопущения очагов возгораний.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.