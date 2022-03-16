Зауралец спас при пожаре соседа с ограниченными возможностями здоровья

Ночью 6 марта 2022 года в посёлке городского типа Юргамыш произошёл пожар. Во дворе частного жилого дома загорелись надворные постройки.

Зарево пожара привлекло внимание соседей Веретновых. Жена разбудила уже спящего супруга, и они, быстро одевшись, подбежали к горящему участку, зная, что горящие постройки расположены очень близко от дома соседа — одинокого мужчины с ограниченными возможностями здоровья.

- Сосед почти не видит, в основном ориентируется на звук, и я понимал, что действовать нужно не медля — эвакуировать его, пока огонь не перекинулся на дом. Ворота были закрыты, поэтому пришлось через них перелазить— жена помогла. Входная дверь также была закрыта, и я выбрав самое маленькое окно, разбил его ломом, стал кричать «Выходи, пожар!». Сосед проснулся, не сразу понял что происходит, но ключи нашел и мне в окно передал, так я зашел в дом и вывел соседа на улицу, Он, конечно, был очень напуган, огня не видел, только светлые тени, - рассказал Игорь Веретнов.

Далее к тушению пожара площадью 60 м.кв. приступили оперативно прибывшие на место огнеборцы. Они ликвидировали пожар, не дав огню перекинуться на жилой дом.

Благодаря смелым, четким и правильным действиям Игоря Веретнова, который вовремя сообщил в экстренные службы о пожаре, разбудил и эвакуировал соседа, рассказали в пресс-службе Главного управлеия МЧС России по Курганской области. В результате происшествия никто не пострадал и одинокий мужчина с ограниченными возможностями здоровья сохранил свой дом.