Зауральский губернатор выразил соболезнования родным погибших в Перми

В Пермском государственном национальном исследовательском университете в результате стрельбы погибли шестеро человек.

«Как же больно читать такие новости. Выражаю соболезнования тем, кто потерял сегодня родных и близких», - сказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он пожелал здоровья и скорейшего восстановления тем, кто был ранен во время ЧП.

Глава Кургана Елена Ситникова поручила департаменту социальной политики усилить меры безопасности в образовательных организациях города.

По информации департамента социальной политики, все школы, детские сады и другие образовательные организации областного центра обеспечены охраной. Здания оборудованы системой видеонаблюдения, имеют ограждение. Кроме того, школы и детские сады оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Во всех образовательных организациях проведена проверка исправности тревожных кнопок, сообщили в пресс-службе администрации города. Контрольно-пропускной режим усилен. Вход в детские сады закрыт.