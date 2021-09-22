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Зауральский губернатор выразил соболезнования родным погибших в Перми

В образовательных организациях усилят меры безопасности

20 сентября, 2021 - 18:01

В Пермском государственном национальном исследовательском университете в результате стрельбы погибли шестеро человек.
«Как же больно читать такие новости. Выражаю соболезнования тем, кто потерял сегодня родных и близких», - сказал губернатор Курганской области  Вадим Шумков. Он пожелал здоровья и скорейшего восстановления тем, кто был ранен во время ЧП.

Глава Кургана Елена Ситникова поручила департаменту социальной политики усилить меры безопасности в образовательных организациях города.

По информации департамента социальной политики, все школы, детские сады и другие образовательные организации областного центра обеспечены охраной. Здания оборудованы системой видеонаблюдения, имеют ограждение. Кроме того, школы и детские сады оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Во всех образовательных организациях проведена проверка исправности тревожных кнопок, сообщили в пресс-службе администрации города. Контрольно-пропускной режим усилен. Вход в детские сады закрыт.

 

20 сентября, 2021 - 18:01

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