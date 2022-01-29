Житель Катайска просыпал пакет с каннабисом, убегая от полицейских

В Катайске недалеко от дороги внимание наряда ДПС привлекло странное поведение мужчины. Увидев на своем пути инспекторов, он стал убегать, рассыпая по дороге из пакета растения. Полицейские установили, что это был каннабис.

Как выяснилось, мужчина напугался внезапного появления на его пути полицейских. От растерянности или еще по каким-то причинам, мужчина на бегу растерял содержимое своего пакета.

- Настигнув злоумышленника, сотрудники полиции обнаружили у него пакет, в котором, как установили эксперты, находилось наркотическое средство - марихуана весом более 110 граммов, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области. В доме 43-летнего мужчины сотрудники подразделения наркоконтроля по Катайскому району обнаружили еще более ста граммов каннабиса. Задержанный утверждает, что хранил наркотик для личного потребления. В отношении мужчины возбудили уголовные дела. Ему грозит лишение свободы до десяти лет.