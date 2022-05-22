Более тысячи зауральцев боролись за звание лучших в легкоатлетической эстафете

Поляны, полные спортсменов

В это уже не верилось, но всё же – это свершилось! В минувшую субботу, 14 мая, знаменитая эстафета, ставшая по счету уже 80-ой, наконец-то состоялась. Её ждали два года – и еще две недели. Два года – поскольку пандемия не позволила провести столь массовое мероприятие в 2020 и в 2021 годах, а объявленная в регионе ЧС и пожары в окрестностях Кургана заставили подождать еще две недели уже после того, как эстафета была анонсирована в этом году на свою традиционную дату 30 апреля. Однако ждать стоило. Красота и сила спортсменов, невероятный азарт, радость побед и чувство единства – ради этого стоило готовиться, надеяться и верить.

В программу спортивного праздника, по многолетней традиции открывающего в регионе летний спортивный сезон, были включены турнир по перетягиванию каната и забег в зачет XXIII областных сельских спортивных игр «Золотой колос», забег в зачет Универсиады Курганской области. Перед стратами - торжественное открытие, и по традиции – парад всех участников соревнований. Старт мероприятию, как и полагается, дал начальник областного Управления физической культуры и спорта Сергей Моторин.

- Впервые фанфары этого праздника спорта прозвучали в далеком военном 1942 году, забег проходил тогда по инициативе газеты «Красный Курган», и даже Великая Отечественная война не помешала провести это мероприятие, - отметил Моторин. – Сегодня в эстафете принимают участие все возрасты - начиная от школьников, заканчивая ветеранскими командами,то есть весь легкоатилетический бомонд сегодня у нас здесь! Вы сами прекрасно видите, что спортсмены соскучились. Весна - начало легкоатлетического сезона. Полная поляна автобусов. Полная поляна спортсменов. Я надеюсь, что в новом формате у нас будут новые рекорды и, конечно, будут новые эмоции. Победит сильнейший, тот, кто больше тренировался. И эти соревнования покажут, кто и сколько трудился!

Погода шепчет: займись спортом!

Немаловажный пункт в успешной организации праздника на открытом воздухе – это погода. И тут небесная канцелярия была на стороне спортсменов. С утра было сумеречно, ходили тучки, накрапывал мелкий холодный дождь, но с первым стартом солнышко стало как будто веселее, резвый ветер разогнал облака, и от непогоды не осталось и следа. А к середине мероприятия и вовсе стало жарко – и от солнца, и от эмоций, и от толпы разгоряченных бегунов. Распогодилось, одним словом. А всё почему? Да потому, что на эстафете присутствовал человек, умеющий договариваться с погодой – по его собственному признанию. Это – и.о. генерального директора ГАУ «Издательский дом «Новый Мир» Александр Скорбенко. И да, - именно с этой областной газеты, с «Нового мира», которая 80 лет назад именовалась «Красный Курган», и началась история этого легендарного спортивного праздника. Александр Николаевич, как человек многоопытный и посвященный во многие тайны, шепнул коллегам, что может помочь с погодой. Отошёл в сторонку, поколдовал – и тучи сменились солнечным светом. Однако шутки шутками, но издательский дом «Новый Мир» действительно многое сделал для успешного праздника и стал одним из главных организаторов юбилейной эстафеты.

- Когда собирается масса увлеченных людей с одним желанием достичь цели, победить, быть выше, сильнее, то все обязательно удается, - говорит Александр Николаевич. - Поэтому любые цели в жизни - они обязательно достижимы. Только нужно время и тренировки. Сегодня счастливый день, у всех прекрасное настроение , и это настоящий праздник спорта, азарта, который зоветвперед. Мы видим тут парней, которые супербыстро бегут! И это результаты не однодневной тренировки. Наши команды готовы достигать больших целей! Традиции и история доказывают, что в Кургане живут настоящие победители.

Спортивный праздник состоялся на Курганском ипподроме. Решение перенести легкоатлетическую эстафету с центральных улиц города в более уединенную локацию было принято с учетом рекомендаций антитеррористической комиссии. Время сейчас непростое, и нужно сделать всё, чтобы избежать провокаций. Ипподром располагает прекрасной территорией, трибунами, парковкой, одним словом, бегунам и болельщикам здесь было явно не хуже, чем на улицах. Не говоря уже о чистом воздухе и о пресловутой «соломке» - на маршруте всякое возможно, и уж если падать, так не на асфальт, а на более комфортное природное покрытие! И, кстати, один из участников этим «воспользовался» - молодой человек, дойдя до финиша одним из первых, упал от перенапряжения и от, как говорится, от чувств. Впрочем, «Скорая», дежурившая тут же, не потребовалась. Счастье от одержанной победы быстро излечило бегуна.

Надежда спорта – молодежь!

В эстафете приняли участие более тысячи зауральцев. К старту готовились серьёзно – особенно молодые бегуны, волновались, каждый верил в свою победу и обещал сделать все возможное, чтобы подняться на сцену за заветным кубком.

Данил Лещов, команда Лебяжьевского агропромышленного техникума:

- Мы - студенты агропромышленного техникума, кадеты! И мы готовились к этим соревнованиям задолго, тренировались каждый день, бегали на стадионе, и будем бороться за первое место. Да, соперники есть серьезные, но можно побиться!

Анастасия Никифорова, команда школы №23 (Курган)

- Я немножко волнуюсь. На ипподроме мы еще не бегали. Но я готова, я

уже тренируюсь года четыре. У меня есть план быть великой спортсменкой. С моей подругой будем побеждать всегда!

Сергей Кочанов, школа № 59 (Курган)

- Команда наша боевая, должны победить на этих соревнованиях. Все готовились к этому, бегали, тренировались. Но я и другим желаю успехов и победы.

Валерия Рогова, школа № 22 (Курган)

- Спорт для меня это – как сама жизнь. Я занимаюсь уже шесть лет. И горжусь собой и своими результатами. Готова работать дальше, чтобы достигнуть еще больших целей. Выполнить первый взрослый, потом кмс, а там уже, как пойдет.

Яна Науменкова, школа № 9 (Курган)

- Я бы сказала, что сегодня бегать максимально тяжело, из-за погоды - дождь, сильный ветер. Но мы все сегодня с самыми позитивными эмоциями. Здесь все болеют друг за друга. Учителя с нами, мы бежим, а они кричат, пытаются как-то помочь нам!

На маршруте - студенты

Когда в беге соревнуются более тысячи человек – это в принципе зрелищно. Но особенно радостно смотреть на молодых людей – кажется, что так и заряжаешься от них силой, здоровьем, желанием побеждать.

В эстафете приняли участие представители и высшей школы, и среднего профобразования. Все команды привезли с собой группы поддержки, которые даром времени не теряли: свистели, улюлюкали с трибун, пели ободряющие песни, а кто-то из болельщиков, не выдержав, в один момент ринулся на финиш встречать своих бегунов. За что фанаты получили предупреждение от судей и выговор от комментатора эстафеты Игоря Сурикова, который строго следил за всем происходящим.

Студенты Курганского училища олимпийского резерва финишировали с флагом своего учебного заведения. Смотрелось это очень эффектно. Для ребят это далеко не первые соревнования. Что нужно для того, чтобы сохранять лидирующие позиции, они знают наверняка.

- Нужно всей душой любить спорт и воспитывать в себе волю к победе, - говорит Павел Кокорин, участник команды Курганского Училища олимпийского резерва. - Естественно, нужно терпеть и стараться. До конца, до финиша. И верить в свою команду. Ведь сегодня мы не каждый сам за себя, а все вместе! Мы выступаем ежегодно. За училище боремся с такими командами как КПК, с шадринцами, это сильные команды. Сегодня отработали по максимуму!

В забеге высших учебных заведений участие приняли три команды: КГУ, ШГПУ и КГСХА. Шадринцы с самого начала вырвались вперед и не оставили шансов соперникам, показали всем, кто достоин медалей, дипломов и бурных аплодисментов болельщиков.

- В нашей команде нет случайных людей, - признается Елизавета Аминова, участница команды ШГПИ, - мы все имеем к спорту самое непосредственное отношение. Команда сборная, с разных специальностей, я сама учусь на факультете психологии. У нас в Шадринске на протяжении месяца уже проходят соревнования, и мы весь год готовились, конечно же. И сейчас продуктивно проводим этот май, потому что это для нас очень важно.

Елизавета рассказала, что большинство участников команды занимаются легкой атлетикой. Сама Лиза с детства была в акробатической секции, а повзрослев, перешла перешла в легкую атлетику.

- Готовясь к этой эстафете, мы не знали, с кем будем соревноваться, - признается Лиза. - Я была уверена в своей команде. Они большие молодцы. Готовятся всегда. Поэтому мы стремимся к победам. И при любом результате мы поддерживаем друг друга.

Победители из детского сада

Был в рамках эстафеты и специальный забег для сборных команд муниципальных районов Курганской области. И в нём равных не было кетовским спортсменам.

- Легкой атлетикой я занимаюсь уже на протяжении 10 лет, - говорит Павел Пылков, участник сборной Кетовского района. - За Кетово выступаю уже около шести лет. Все вместе постоянно одной командой собираемся, тренируемся. Мы очень сплоченные, дружные, поэтому побеждаем!

Последний, 6-ой по счету забег был организован для сборных команд ветеранов спорта и курганских физкультурных коллективов. И тут не обошлось без сюрпризов. Те, кто приехал не за победой, а за удовольствием, как раз-таки и заняли первое место в своей группе! Это команда школы ? 75 (Курган). Участники этой команды перед стартом говорили, что приехали просто хорошо провести время на природе, пообщаться, посмотреть, как бегают опытные, подготовленные ребята. И к своему удивлению, завоевали первое место среди женских команд ветеранов и физкультурных коллективов.

- Мы команда педагогов, лично я представляю детский сад № 68, - говорит перед стартом Линда Чернова, участница команды школы № 75. - Нас просто соединили в команду с 75-ой школой. Вот мы и бежим - учителя и воспитатели! Мы сегодня, скорее всего, просто поучаствуем, сильно ведь не готовились. Правда, бегали временами вокруг садика после смены! Кроме того, с нашей работой и в нашем возрасте уже, к сожалению, ведем малоподвижный образ жизни, но будем надеяться, не подведемсвоих!

Победителями 80-ой легкоатлетической эстафеты стали:

В группе сборных команд муниципальных районов курганской области:

Кетовский район — 1 место, Катайский район — 2 место, Куртамышский район — 3 место

В Группе сборных команд высших учебных заведений:

ШГПИ — 1 место, КГУ — 2 место, КГСХА — 3 место

В группе сборных командо среднего проффесионального образования:

Курганское училище олимпийского резерва — 1 место, Курганский промышленный колледж — 2 место, Курганский медицинский колледж — 3 место

В группе ветеранов:

ДЮСШ ? 3- 1 место, Лыжный клуб «Русич» - 2 место

В группе курганских физкультурных коллективов (женщины):

СОШ ?3 — 1 место, «Роснефть Курганнефтепродукт» - 2 место

В группе курганских физкультурных коллективов (мужчины):

Лыжный клуб «Русич» - 1 место, команда Курганского Управления МЧС РФ — 2 место

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

А теперь – призы!

В конце каждого забега был организован так называемый наградной блок. А как же – не зря ведь бежали! Почётную роль вручателей наград и призов примерили на себя руководитель Центра спортивной подготовки Максим Алференко и исполняющий обязанности генерального директора Издательского Дома «Новый мир» Александр Скорбенко. В этом году легкоатлетическую эстафету поддержали компания «Фруктолайн», кондитерская «Каприз», Профсоюза работников культуры, АО «Кургансемена», предприятие «Зауральские напитки», и ,конечно, ИД «Новый Мир».

Отрадно, что у наших спортсменов, выявлявших в этот день сильнейших спринтеров на беговой дорожке, есть надёжные партнёры. Наверное, без них все было бы скучнее и прозаичнее.

…от «Зауральских напитков»

Именно неравнодушие движет теми, кого не надо убеждать, кто понимает, что наше будущее, в том числе в здоровом поколении. Видимо, поэтому уже не первый год поддерживает эстафету гендиректор ООО «Зауральские напитки Сергей Александрович Бородин. Возглавляемый им пивоваренный завод – одно из старейших российских предприятий, ведущих свою историю с 1913 года, а вся продукция обладает особым качеством. Природная вода «Свежесть», питьевая вода «Водица», лечебно-столовая вода «Курганская» и «Курганская-2» регулярно удостаиваются самых высоких наград на крупных выставках и фестивалях российского уровня. Да и участники эстафеты смогли сполна оценить вкусовые качества волшебной водички.

…от АО «Кургансемена»

Высокое чувство ответственности за развитие молодежного спорта в Зауралье движет и депутатом Курганской областной Думы Маратом Нуриевичем Исламовым. В возглавляемом им научно-производственном семеноводческом агрохолдинге «Кургансемена» занятие спортом приветствуется всегда. Ну, а посильная спонсорская поддержка эстафеты – это, как говорит сам депутат, - дело святое и важное. Работа и спорт идут всегда рядом. Кроме того, Исламов активно поддерживает шахматный проект «Интеллектуал Зауралья», одним из организаторов которого является Региональное отделение партии «Единая Россия». Сегодня в компании успешно выращивают зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а производственные посевы раскинулись на площади в 46 тысяч гектаров.

…от ООО «ВИТ»

Всегда с особой благодарностью относятся организаторы традиционной эстафеты к руководству одного из ведущих в регионе мясоперерабатывающих предприятий ООО «ВИТ». Генеральный директор этого стабильно функционирующего на рынке комбината Андрей Евгеньевич Волков с пониманием относится к предложению о сотрудничестве. Он говорит, что поддержка спорта, тем более подрастающего поколения зауральцев, один из важных для него приоритетов. Представляемые фирмой сертификаты дают возможность их обладателям насладиться поистине уникальной мясной продукцией предприятия. Ну, а принявший активное участие в награждении спортсменов начальник торгового отдела ООО «ВИТ» Сергей Викторович Тютин отметил, что девиз их компании «Живи со вкусом!» предполагает производство только натуральных продуктов и самый разнообразный ассортимент. «Очень приятно, - заметил он, - что наша фирма так же имеет отношение к этому празднику спорта. Надеемся на конструктивное продолжение».

Весьма обильно, как всегда, поили самыми разными напитками да соками участников легкоатлетического праздника и его гостей представители динамично развивающегося на территории Зауралья предприятия «Фруктолайн». Получив предложение поддержать эстафету, генеральный директор фирмы Роман Сергеевич Шестак сразу согласился оказать необходимую спонсорскую поддержку. А то, как быстро расходилась продукция ООО «Фруктолайн» наглядно подтверждало то, что была она чрезвычайно вкусной.

…от кондитерской «Каприз»

А уж подсластить спортивный марафон вызвались креативно настроенные на сотрудничество руководители кондитерской фабрики «Каприз». И это было очень кстати. Сладкоежек, получивших вожделенный приз, оказалось немало. И хорошо, что в нашем городе есть такие руководители, как генеральный директор кондитерской фабрики «Каприз» Владимир Станиславович Босов, который не стал считаться с затратами и порадовал ребятишек сразу одиннадцатью необычайно вкусными тортами-великанами. Вот уж радость то у них была… В руководстве так же рассказали, что на текущий момент компания располагает современным итальянским оборудованием и это позволяет выпускать качественную, а главное вкусную продукцию. Ну, а поддержка спорта… В компании считают, что этот вопрос не должен даже обсуждаться.

…от профсоюза и ИД «Новый мир»

Лучшие из лучших получили достойные подарки от Курганской региональной организации профсоюза работников культуры и ее руководителя, человека беспокойной души Нины Павловны Шутковой, а так же исполняющего обязанности гендиректора ГАУ «Издательский Дом «Новый мир» Александра Николаевича Скорбенко, удостоившего лучшие коллективы физкультуры бесплатной подпиской на газету «Новый мир». И все, конечно же, верят, что через год этот спортивный праздник обязательно повторится.

Анна Лимонова, Екатерина Черепанова, Владимир Седанов. Фото НиколаяПушилина.