Депутаты Курганской облдумы помогли проложить лыжную трассу в Мишкино

Общественность и депутаты оперативно решили актуальный вопрос для любителей лыжного спорта рабочего поселка Мишкино.

Жители рабочего поселка Мишкино любят активный отдых. Самый доступный и полезный вид спорта зимой – это лыжи. Peгyляpныe лыжные пpoгyлки нa мopoзнoм вoздyxe зapяжaют энepгиeй, пpидaют cил, yкpeпляют здopoвьe, тем более, что этот вид физичecкoй aктивнocти пoдxoдит людям любoгo вoзpacтa.

Традиционно лыжню мишкинцы прокладывают на двух озерах, находящихся на территории поселка, но в этом году после серьезного снегопада лыжникам понадобилась помощь. Они обратились к помощнику председателя Курганской областной Думы Александру Климову с просьбой помочь организовать трассу.

На просьбу общественника оперативно откликнулся председатель районной думы Виктор Сажин, который поручил опытному работнику местного РЭСа Виктору Комиссарову проложить лыжню с помощью снегохода. В результате была утрамбована зимняя трасса, а через береговые камыши оборудованы проходы к ней.

К общему делу также подключились глава поселковой думы Сергей Варлаков и любитель лыжного спорта Александр Смолин.

Теперь заниматься любимым видом спорта могут мишкинцы всех возрастов, а также возобновятся занятия физкультурой на свежем воздухе у школьников и студентов педагогического колледжа.

Так общими усилиями общественности и местных депутатов решен один из важных вопросов развития физкультуры и спорта, поддержки здорового образа жизни среди жителей райцентра.