Для курганских спортсменов капитально отремонтировали Центр единоборств

Областной турнир по дзюдо среди юношей и девушек на призы заслуженных тренеров России В.А. Прядеина и А.Г. Гусева уже на протяжении 7 лет является одним из самых значимых соревнований для региональной Федерации дзюдо. В этом году его планируют провести 8 декабря. Спортсмены школы олимпийского резерва №1 готовятся к состязаниям в капитально отремонтированном Центре единоборств Курганской области, созданном в спорткомплексе «Турбинка».

Ремонт здания, которое капитально не обновляли почти 20 лет, по личному поручению губернатора Вадима Шумкова начали в 2020 году. На первом этапе утеплили и облицовали фасад здания, заменили вентиляцию и установили новое освещение. На это направили около 5 млн рублей. В 2021 году из областного бюджета на продолжение ремонта и приобретение оборудования направили еще около 11 млн рублей.

В результате у ребят появился современный универсальный спортивный зал со всем необходимым инвентарём, обновленные раздевалки и душевые. За счёт бюджета для центра приобрели борцовские ковры, боксёрские мешки, снарядные перчатки, защитные жилеты и шлемы для смешанных боевых единоборств и рукопашного боя - всего порядка 20 наименований.

В Центре единоборств занимаются не только 150 воспитанников отделений дзюдо, самбо, тхэквондо, каратэ, смешанных единоборств спортивной школы олимпийского резерва №1. Центр также используется как площадка для сборов и проведения соревнований среди талантливых ребят из районов области.