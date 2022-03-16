Дмитрий Солянников стал обладателем почетного Кубка по мотогонкам на льду

В минувшее воскресенье, 13 марта, в Вятских Полянах прошел заключительный, четвертый этап личного Кубка России по мотогонкам на льду, который завершал сезон ледового спидвея в России.

Шадринский гонщик Дмитрий Солянников уверенно выиграл все свои заезды и с результатом 60 очков из 60 возможных на всех этапах Кубка России 2022 года стал обладателем почетного Кубка. Второе и третье места на завершающем этапе поделили уфимец Евгений Шаров и Артем Бурмистров из Шадринска. Также они поделили четвертое и пятое места в общем зачете. Второе место в борьбе за Кубок занял тольяттинский гонщик Игорь Сайдуллин, на счету которого 51 очко. У Василия Несытых из Уфы 45 очков и бронзовый приз.

Напомним, что ранее, 6 и 7 марта, на стадионе «Торпедо» Шадринска прошли заключительные, 7 и 8 этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду. За победу боролись гонщики «Мега-Лады» из Тольятти, команды «Башкортостан» из Уфы, «ЦТВС ДОСААФ Свердловской области» из Каменска-Уральского, «Вымпела» из Кумертау и шадринская «Торпедо-ШААЗ».

Результат первого дня: «Башкортостан» – первое место, «Мега-Лада» – второе, «ЦТВС ДОСААФ Свердловской области»– третье. Всего одного очка не хватило шадринской команде, чтобы побороться за призы. Зато на следующий день шадринцы сумели подняться на вторую ступень пьедестала.

По завершению всех восьми этапов Суперлиги победителями стали уфимские гонщики, на втором месте тольяттинцы, спортсмены из Каменска-Уральского - третьи.