Две медали Ольги Шестериковой на старте чемпионата России

Воспитанница областной СДЮСШОР №2 Ольга Шестерикова (первый тренер Андрей Тетеркин) завоевала серебро и бронзу в двух стартовых гонках чемпионата страны по биатлону, который проходит с 26 по 30 марта в городе Ханты-Мансийске.

За телевизионными репортажами из столицы Югры в эти дни внимательно наблюдают в селе Кирово Мишкинского района, где начинался спортивный путь Ольги Шестериковой. 25-летней спортсменке, в активе которой до минувших выходных были титулы победительницы и призёрки первенства России, Всероссийской зимней универсиады по классическому и звание чемпионки мира по летнему биатлону, никак не покорялись подиумы «взрослого» спорта.

Выступающая почти 10 лет за Тюменскую область мастер спорта Ольга Шестерикова показывала стабильные результаты, но медалей не выигрывала. Перед текущим сезоном нашу землячку включили в расширенный состав сборной России, но его начало оказалось скомканным из-за травмы спортсменки.

Проявив настоящий зауральский характер Ольга сумела подготовиться к последним стартам биатлонного календаря. В субботнем спринте на 7,5 км Шестерикова допустила всего один промах на первом рубеже (из положения лежа) и сумела на финише «вклиниться» между двух заслуженных мастеров спорта из сборной страны – Екатерины Юрловой и Екатерины Шумиловой.

В тот же день в мужской гонке на 10 км приняли участие сразу четверо зауральских биатлонистов, которые имеют двойную «спортивную прописку». Правда, похвастаться ребятам было нечем. Опытнейший Александр Огарков, представляющий также Санкт-Петербург, финишировал на 68-й позиции с тремя промахами и в гонку преследования не попал. Как и еще два наших стреляющих лыжника Артем Охохонин и Денис Шадрин, приносящих зачет и команде-хозяйке чемпионата. Артем закончил гонку на 72 месте, а Денис – на 77 (оба сделали по 4 промаха).

Лучшим из наших в мужском спринте стал Владимир Иванов, замкнувший первую половину итоговой таблицы соревнований на 49 месте (2 промаха). Отставание от победителя в 2 минуты и 48 секунд большого оптимизма не внушало. Владимир не справился со стрельбой, промахнулся 8 раз на четырех огневых рубежах (худший результат среди всех) и опустился на 53 место.

А для Ольги Шестериковой воскресная гонка преследования приготовила еще одно восхождение на подиум. Уверенно пройдя всю дистанцию, по ходу которой Ольга постоянно держалась в тройке лидеров, Шестерикова промахнулась всего однажды (на первой стрельбе стоя) и до последних метров вела борьбу за второе место, перед самым финишным створом уступив еще одной представительнице Тюменской области – Анастасии Загоруйко.

До окончания чемпионата осталось провести еще две гонки: с общего старта и эстафету. Так что у Ольги Шестериковой еще будут шансы пополнить свою медальную коллекцию, а у любителей спорта Курганской области появляется надежда, что вслед за Людмилой Заболотней, Яной Романовой и Ириной Седых в составе сборной страны в новом, предолимпийском, сезоне дебютирует четвертая воспитанница зауральского биатлона.

Игорь Суриков. Фото с сайта Союза биатлонистов России.