Джефф Монсон поздравил зауральца со вторым местом чемпионата УрФО по силовому экстриму

В городе Камышлове Свердловской области состоялся чемпионат Уральского федерального округа по силовому экстриму.

Федерацию силового экстрима Курганской области представили Андрей Трачук и Роман Кокшаров. Андрей успешно справился со всеми заданиями. Как уточнили в региональном спортуправлении, атлета подвёл хват в одном из упражнений, после которого он получил нулевую оценку и потерял шанс на попадание в призовую тройку. Роман Кокшаров шёл в середине турнирной таблицы и в итоге занял второе место.

Добавим, что соревнования проходили в день рождения Камышлова. Среди почётных гостей были такие звёзды как Джефф Монсон (легендарный боец смешанных единоборств, который провёл мастер-класс в ДЮСШ Камышлова для юных спортсменов) и Вячеслав Максюта (обладатель титула " Сильнейший человек России ")

Фото из личного архива Романа Кокшарова.