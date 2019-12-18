Дзюдоисты Урала на курганском татами боролись под присмотром мастеров

На разминку вышли сразу почти 200 единоборцев 13-15 лет из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, представивших сразу несколько команд, Кургана, Юргамышского, Куртамышского, Лебяжьевского, Щучанского и Каргапольского районов.

Они приехали помериться силами на V Открытый областной турнир по дзюдо на призы заслуженных тренеров России Василия Прядеина, Александра Гусева и заслуженных мастеров спорта России Сергея Колесникова и Николая Ожегина.

Турнир традиционный и проводится в разных статусах уже много лет (был даже Всероссийским), но теряет своей популярности.

В этом году на своеобразный юбилей в Кургане собрались из разных городов России и все виновники торжества разом. Это заслуженные тренеры России, обладатель 6 дана Василий Александрович Прядеин и Александр Григорьевич Гусев. И их именитые ученики - победитель Первенства Европы среди юниоров 1988 года, победитель первенства мира среди студентов 1990 года, участник Олимпийских Игр в Атланте 1996 года, бронзовый призер Кубка Европы, неоднократный победитель международных турниров категории «А» по дзюдо, двукратный призер чемпионатов мира по самбо, мастер спорта России международного класса по дзюдо и заслуженный мастер спорта России по самбо Сергей Колесников, и победитель первенства мира среди юниоров 1991 года, чемпион мира 1995 года, бронзовый призер Игр Доброй воли 1994 года, также участник Олимпийских игр в Атланте, бронзовый призер Кубка Европы заслуженный мастер спорта по дзюдо Николай Ожегин.

Александр Гусев не расстается с тренерской работой, хотя не так давно отпраздновал свой 70-летний юбилей. Приветственный адрес по этому случаю от правительства Курганской области прославленному тренеру вручил начальник областного управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев.

Тренирует Гусев у себя на родине в Ульяновской области в Радищевском районе, куда вернулся после 30 лет тренерской работы в Кургане. И нынешние воспитанники тренера традиционно в призерах всероссийских турниров.

- Я рад встретиться в Кургане со всеми друзьями. Я и не знаю, что мне 70 лет, я ведь занимаюсь с пацанами, только стараюсь не делать резких движений. Я очень рад, что сегодня в дзюдо так много занимающихся, - рассказывает Александр Григорьевич, - я, считайте, работаю в деревне, пусть и в районном центре. С сожалением наблюдаю, что все меньше здоровых людей. У нас упущение - родители, которые толком физкультурой не занимались и своих детей в секцию не отправляют. Сидит дома ребенок и ладно. А ведь когда-то все шли в спортзал. Я хватаюсь за голову. И своим ребятам говорю, чего вы дома сидите? Кто будет силу качать, на спортплощадках в футбол гонять?

Сегодня Сергей Колесников – вице-президент межрегиональной федерации дзюдо «Урал – Западная Сибирь» (Екатеринбург):

- От всей души говорю, что мне всегда приятно приезжать в Курган, потому что, как бы не было в жизни, как бы не развивалось дзюдо, В Кургане есть свои традиции. Они начинались с наших тренеров, потом мы с Николаем Ожегиным стали заниматься, был результат. Ностальгия всегда есть. Турнир популярен и тренеры и дети приезжают всегда с удовольствием. Наверное, нельзя говорить, что уровень дзюдо в Кургане стал ниже, может быть, небольшой спад, ведь всегда находится на подъеме, наверное, невозможно. Я думаю, всегда найдутся звездочки, те которые продолжат и наши традиции, а мы их уже со стороны федерации поддержим.

На татами юноши боролись за медали в девяти весовых категориях. Конкуренция была очень плотная. Лучший результат у дзюдоистов Челябинской области, которые завоевали четыре золотые медали. Три «золота» на счету тюменской школы дзюдо. На турнире отличились и зауральские борцы. В весовой категории до 46 кг победителем стал юргамышанин Кирилл Иванов, он также стал обладателем приза «За волю к победе». Также в активе зауральцев три «бронзы» Марата Абеуова (до 46 кг), Антона Варакосова (до 81 кг) и Ивана Каменских (до 90 кг). Все спортсмены представляли ОСДЮСШОР №1.

Фото Николая Белобородова.